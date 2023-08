WhatsApp har lansert en ny funksjon som vil revolusjonere bildedeling

Etter utseendet til talemeldinger og kringkastingslister som kan sendes som video, har WhatsApp enda en ny funksjon. Alt handler om bilder og å forandre livene våre.

«Nei nei, ikke send meg på WhatsApp, det vil redusere kvaliteten på bildet», hvor mange ganger hører eller uttaler vi denne setningen? gode nyheter ! Direktemeldingsapplikasjonen har rullet ut en ny funksjon som nå lar deg sende bilder i høyoppløsning (HD) uten å miste kvaliteten mens de deler. Meta-sjef Mark Zuckerberg kunngjorde nyhetene på sin Meta Broadcast-kanal på Instagram:

Bildedeling på WhatsApp har akkurat blitt bedre. Nå kan du caste i HD.

Alternativet vil rulle ut til brukere over hele verden i løpet av de neste ukene, og det kommer i form av et lite ikon som vises øverst på skjermen når du velger et bilde som skal sendes til en kontakt. Klikk på bildet ditt for å velge høyoppløsning eller standardkvalitet for innsending. Den vil sende bilder av mye høyere kvalitet enn tidligere, selv om The Verge advarer om at disse vil bli litt komprimert sammenlignet med originalene.

Ikke bare det. Meta har allerede annonsert at denne funksjonen snart vil gjelde for videoer også. Noe som gjør deling av minner så mye enklere!

