WhatsApp: Her er 3 nye funksjoner som vil gjøre livet ditt enklere

Dag for dag, populære sosiale nettverk Dele Forsøker å forbedre funksjonaliteten fullt ut.

Da morselskapet Facebook endret navn til Meta, annonserte det sosiale nettverket 3 nye funksjoner for sine mobil- og internett-/stasjonære applikasjoner.

Denne nyheten viser at tjenesten fortsetter å vokse, selv midt i kontroverser og problemer som oppsto i oktober, om enn av mindre betydning.

Her er 3 nye funksjoner som vil gjøre livet ditt enklere:

Anbefalinger for WhatsApp-klistremerker

Den første innovasjonen er klistremerkehenvisningsfunksjonen i mobilappen. Når du for eksempel skriver inn nøkkelordet knyttet til “glad”-klistremerket, endres ikonet ved siden av tekstfeltet fra en emoji til et klistremerke. Trykk på den for å åpne listen over WhatsApp-forslag.

Selv om den er enkel, lar denne funksjonen deg enkelt hoppe over trinnene som kreves for å sende populære klistremerker og hoppe over noen trinn.

WhatsApp Linker Oversikt

En annen ny funksjon som har blitt annonsert er forbedringen av funksjonen som viser et miniatyrbilde av lenker på dialogskjermen. Artikler, videoer og tweets vil vise tilleggsinformasjon før du klikker for å se innholdet.

Bilderedigering på WhatsApp Web og Desktop

Den siste nye funksjonen er på WhatsApp-nettet og WhatsApp-skrivebordet. Desktop-appen tilbyr nå et grunnleggende bilderedigeringsprogram som lar deg legge til tekst, emojier og klistremerker, samt åpne, skjære ut og rotere bilder før og etter sending.

Ifølge WhatsApp er de nye funksjonene allerede i distribusjon for de respektive appene. Hvis appen din ikke har funksjoner, bør du sjekke om WhatsApp er oppdatert.