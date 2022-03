WhatsApp: Her er de beste tipsene for enkel referanse

Som mennesker glemmer vi mange detaljer i livene våre. For å minne oss på notater eller daglige gjøremål, trenger vi alltid en slags kunngjøring eller gjøremålsliste. Denne funksjonen er også praktisk for å løse dette problemet. Denne artikkelen vil fortelle deg trinn for trinn hvordan du gjør det.

Send deg notater via WhatsApp

Denne metoden kan virke komplisert for deg, men den er relativt enkel ved å følge trinnene. Er å åpne en samtale med ditt eget nummer. Dette vil tillate deg å endre notatene med din egen kontakt som om du var dødDiskuter med en tredjepart.

Her er fremgangsmåten for å bruke den

⁇ Åpne hvilken som helst nettleser som f.eks Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge på smarttelefonen din. I adressefeltet skriver du «Wow.JEG // Legg til nummeret ditt Dele Ikke glem å angi landskoden din litt tidligere slik at nummeret er gyldig. Start søket ved å trykke «OK».

⁇ En WhatsApp-side vises på skjermen din. Trykk på «Fortsett diskusjon»-knappen.

⁇ Du vil nå bli tatt til chat-skjermen, hvor nummeret ditt vil vises ved siden av toppen Av Ditt profilbilde.

⁇ Dere kan begynne å chatte og sende notatene deres til hverandre. De blir der til du fjerner dem.

Du kan lagre nummeret ditt i katalogen for å gi samtalen et navn hvis du vil.

Opprett et WhatsApp-team

Sammenlignet med den første metoden er denne metoden litt mer praktisk og enkel. Å opprette et WhatsApp-team er virkelig et spørsmål der du vil være alene. Som et resultat kan du sende notatene dine uten frykt Hvem vet Gi alle andre tilgang.

Slik gjør du det på denne måten:

⁇ Åpne WhatsApp på mobilen din og gå til menyen og velg «Nytt panel» ved å trykke på de tre prikkene i øvre høyre hjørne av skjermen.

1. Legg til en av dine nærmeste venner eller familiemedlemmer til gruppen ved å trykke på kontakten deres.

2. Klikk deretter på høyrepilen.

3. Gi gruppen du oppretter et navn slik det passer deg.

4. Klikk på pilikonet igjen Lov.

⁇ Nå har du definitivt lykkes med å bygge laget ditt.

Nå må du fjerne den andre kontakten fra gruppen slik at du er alene i gruppen. Til:

⁇ Trykk på gruppeprofilen, rull ned og trykk på kontakten din.

⁇ Klikk nå » Ta bort «.

⁇ Trykk deretter «OK» for å bekrefte.

⁇ Hvis du har fullført disse trinnene, vil du være det eneste medlemmet i den tidligere opprettede gruppen. Bingo! Nå er det bare du som kjenner til notatene, nyhetene eller mediefilene du deler i gruppen; Du er den eneste deltakeren.