WhatsApp introduserer talemeldinger som kan høres én gang

WhatsApp annonserte nylig Ephemeral Voice Messages, en funksjon som lar brukere sende stemmeopptak som automatisk slettes etter å ha blitt hørt én gang. Denne nye funksjonen legger til funksjonalitet til WhatsApp for å styrke personvernet til brukerne. Talemeldinger, den mest populære plattformen, drar nå nytte av forbedret sikkerhet, spesielt for deling av sensitiv informasjon.

Pass på innebygde loggverktøy

Prosessen med å sende disse meldingene er enkel og intuitiv. Brukere må velge et alternativ etter å ha spilt inn talemeldingen. Når de er hørt, forsvinner disse meldingene for alltid, og gir dem en solid ekstra garanti for konfidensialitet.

» For å være kompatible med enkeltvisningsbilder og -videoer, er talemeldinger med én avspilling tydelig merket med et «enkeltvisning»-ikon og kan bare spilles av én gang.«, forklarer WhatsApp. Meldingssystemet sørger også for at disse meldingene er ende-til-ende kryptert, i likhet med alle utvekslinger på plattformen.

Appen anbefaler imidlertid å sende kun bilder, videoer eller lydmeldinger med én visning. Pålitelige mennesker «. Hun minner deg også om at det finnes andre måter å ta opp enkeltvisningsmedier eller en enkeltlydtalemelding. Mottakere kan for eksempel ta et bilde eller video av enkeltvisningsmediet ditt før kameraet eller en annen enhet forsvinner. , hvis brukeren eller mottakeren bruker en Android-enhet, ved hjelp av det innebygde opptaksverktøyet, enkelt- Kan ta opp hørbare tale- og lydmeldinger.

Utgivelse av flyktige bilder og videoer i 2021 etterfulgt av utgivelse av engangslesbare talemeldinger. Denne funksjonen tillot allerede brukere å sende slettede bilder og videoklipp etter visning. Så WhatsApp har utvidet denne tilnærmingen til stemmekommunikasjon, og imøtekommer behovene til brukerne som ønsker å dele innhold på en mer kontrollert og sikker måte.

WhatsApp eier Meta, som når det kommer til personvern kan utsette selv de mest krevende brukerne gitt Facebooks morselskaps forferdelige rykte på dette området. Vi må imidlertid gjenkjenne meldingen om at den gjør en innsats for å gjøre seg fortjent til deres tillit – med fortsatt vekt på ende-til-ende-kryptering, som er en del av appens DNA. Ved å tilby denne typen verktøy for å kontrollere livet til meldinger, lar WhatsApp brukerne dele sensitiv informasjon som bankdetaljer eller overraskelsesplaner med større trygghet.