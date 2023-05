WhatsApp jobber med brukernavnoperasjonen

Hva skjer det er bare i teststadiet, men de nye funksjonene lover å være interessante.

Meta fortsetter å reflektere over hvordan WhatsApp kan være enda morsommere for brukerne. Betaversjonene av den ende-til-ende krypterte meldingsapplikasjonen viser eksperimentering av nye funksjoner av kommersiell karakter, men også relatert til brukernavnet og deretter skjermdeling.

Nye funksjoner annonsert

Observasjonen ble gjort på egen hånd av brukere som er åpne for betaversjonene av applikasjonen. I tillegg rapporterte WABetaInfo om funksjonssettet som ble testet på WhatsApp.

Med betaversjon 2.23.11.15 for Android er det mulig å oppdage en brukernavnfunksjon. Denne funksjonen er veldig spesiell og den vil være revolusjonerende i bruken av applikasjonen. Så langt er utvekslingene i applikasjonen gjort gjennom telefonnummeret. Det er også på telefonnummer andre brukere blir lokalisert og kontaktet. I fremtiden vil det være mulig å finne en bruker kun etter brukernavnet.

Denne fremtidige funksjonen vil ikke ha noen innvirkning på ende-til-ende-krypteringen som vil opprettholdes..

For de som har prøvd 2.23.11.19 betaversjonen av appen på Android, er det mer en skjermdelingsfunksjon som du kanskje oppdager. Denne nye funksjonen kan aktiveres eller ikke. Når den er aktivert, er det mulig å se innholdet på skjermen til personen som aktiverte den under en videosamtale. I tillegg vil anropssekvensen bli registrert på tidspunktet for aktivering av skjermdeling.

En siste funksjon blir også testet. Det gjelder selskaper og er begrenset kun til dem.. Dette er tilstandsfilfunksjonen. Alle vet at WhatsApp-status forsvinner etter 24 timer. Med statusarkivfunksjonen vil bedrifter nå kunne beholde statusen sin etter 24 timer og dele den på nytt etter behov. Dette unngår å opprette nye tilstander hver gang.