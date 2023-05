WhatsApp kommer snart til smartklokker

Appen starter sin testfase på Android-tilkoblede klokker. En logisk avgjørelse, gitt den økende populariteten til disse tilbehørene.

WhatsApp blir kompatibel med WearOS. I hvert fall for noen betatestere av appen. I henhold WABetaInfo, har flere av disse brukerne lagt merke til at meldinger nå kan kobles til Android-smartklokken deres. Alt dette med nesten samme enkelhet som med alle andre enheter.

Spesielt må brukere gå til innstillinger for å pare klokken, og deretter angi den 8-sifrede koden som vises. Appen synkroniseres deretter til enheten, som inkluderer alle samtalene.

Vær oppmerksom på at ikke alle funksjonene er tilgjengelige på tilkoblede klokker ennå. For eksempel er det fortsatt umulig å se en video eller ringe. Imidlertid er det grunnleggende der. Derfor kan brukere få tilgang til og svare på samtalene deres, selv via talepost.

Endelig har WhatsApp vunnet sin innsats med sitt nye grensesnitt. Godt tilpasset klokkens sirkulære form lar den brukeren av tilbehøret raskt navigere mellom de forskjellige menyene. Hvis testfasen er vellykket, bør utrullingen av oppdateringen være effektiv innen noen få måneder.

