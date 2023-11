WhatsApp lanserer noe nytt for å beskytte personvernet ditt litt mer

Er du en fan av WhatsApp-meldingsappen? Vet at noe vil endre seg snart. Og dette er for å beskytte personvernet ditt litt mer.

Til nå har applikasjonsinnstillingene tillatt deg å velge et bilde som bare er synlig for kontaktene dine – med mulighet for å ekskludere noen – eller et bilde som er synlig for alle. Når det gjelder det første alternativet, som garanterer en viss konfidensialitet, vil noen som ikke er i kontaktene dine neppe kunne identifisere deg. Noe som kan være problematisk, for eksempel på et faglig nivå.

Vet at appen har planlagt alt og vil tillate et nytt alternativ. I følge det spesialiserte nettstedet WABeta informasjonWhatsApp vil snart tillate deg å ha et profilbilde og et navn som kun vil være synlig for kontakter som ikke har tilgang til hovedprofilinformasjonen. Det vil si at det er en alternativ profil, med alternativt navn og bilde. Nå kan du «slippe løs» med hovedprofilen din (og vennene dine), men reserver din mer seriøse alternative profil for mer profesjonelle eller andre kontakter.

Vær oppmerksom på at denne nye funksjonen fortsatt er under utvikling. Derfor må du være litt mer tålmodig.