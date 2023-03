WhatsApp lar deg nå nekte inntrengere i chattegrupper

Meldingstjenesten ønsker å hjelpe til med å administrere og mer effektivt bruke de mange gruppene som brukere til tider kan tilhøre.

WhatsApp har til hensikt å få deg til å holde deg enda mer til gruppesamtaler. Noen ganger rotete eller for travle, WhatsApp-grupper har ofte et rykte for å være ute av kontroll. Men Meta, morselskapet til tjenesten, bestemte seg for å gjøre det enkelt å administrere og bruke disse gruppene.

For dette kunngjorde Mark Zuckerberg på sin Instagram-overføringskanal, i tillegg tilet blogginnleggto nye funksjoner, langt fra å være revolusjonerende, men som gjør det mulig på lang sikt å ha en bedre organisering av applikasjonen din.

WhatsApp presenterer to nye funksjoner for å lette bruken av grupper – WhatsApp

Ikke flere inntrengere i grupper

For det første vil det være mulig for gruppeadministratorer å se og administrere forespørsler om gruppemedlemskap fra en egen fane. Inntil nå, når en person delte en invitasjonslenke til gruppen sin, kunne alle med koblingen bli med i gruppen. Fra nå av vil administratorer ha makt til å godta eller nekte adgang til samtalen.

«Vi har laget et enkelt verktøy som lar administratorer bestemme hvem som kan bli med i en gruppe. Når en administrator velger å dele gruppeinvitasjonslenken sin eller gjøre gruppen tilgjengelig i et fellesskap, har de nå mer kontroll over hvem som kan bli med», forklarer Plattformen.

Andre nyhet: visjonen om felles grupper med deres kontakter. Teknisk sett var denne funksjonen allerede tilgjengelig når brukeren klikket på et kontaktkort.

Den felles gruppevisningsfunksjonen var allerede tilgjengelig da brukeren klikket på kontaktkortet. – Skjermdump

Med oppdateringen vil det ganske enkelt være nødvendig å skrive inn navnet på kontakten i søkefeltet. Begge funksjonene vil gradvis rulles ut over hele verden, inkludert Frankrike.