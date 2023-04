WhatsApp lar deg snart dele statusoppdateringer til Facebook automatisk

Meta jobber hardt for å legge til nye funksjoner til alle produktene sine. Bortsett fra nye funksjoner, forbedrer den også de eksisterende. Med sikte på å forbedre opplevelsen av å dele WhatsApp-status på Facebook, ruller sosiale mediegiganten ut en ny funksjon. Denne funksjonen ble nylig sett i WhatsApp-appen for Android.

WhatsApp lar brukere allerede dele statusoppdateringene sine på Facebook. Brukere må imidlertid gjøre dette manuelt og logge ut av WhatsApp. Den nye funksjonen fjerner dette ekstra trinnet og lar brukere automatisk dele disse oppdateringene til Facebook. Fordi delingsopplevelsen er valgfri, påtvinger ikke Meta den alle. For å la WhatsApp dele oppdateringer til Facebook automatisk, må du aktivere det Del alltid historien på Facebook Vippebryter.

Hvis du deaktiverer bryteren, vil WhatsApp ikke lenger dele oppdateringene dine med folk på Facebook. Selv etter at du har deaktivert den, kan du manuelt dele WhatsApp-oppdateringer med folk du kjenner på Facebook. Hvis du vil at all WhatsApp-statusen din skal vises på Facebook, må du slå på bryteren som kommer snart. Men hvis du ikke vil at hver oppdatering skal vises på Facebook-historien din, fungerer det best å dele oppdateringer manuelt.

Når du deler WhatsApp-historiene dine på Facebook, når innholdet et bredere publikum. Så hvis du liker å lage korte videoer eller laste opp morsomme statusoppdateringer i skriftlig form, kan Facebook skaffe deg mye publikum. Omvendt er WhatsApp-kontakter, mesteparten av tiden, mennesker vi kjenner i det virkelige liv. Derfor bør disse oppdateringene holdes private eller tillates å nå et bredere publikum.

Som spesifisert WABetainfo, Meta utvikler en funksjon for WhatsApp Android-appen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for WhatsApp betatestere, men de vil være de første som får denne funksjonen når Meta lanserer den.