WhatsApp lar deg snart sende korte videomeldinger

WhatsApp bør snart legge til en funksjon i appen sin som lar noen brukere sende korte videomeldinger ettersom de for øyeblikket kan sende korte lydmeldinger.

Bare dager etter kunngjøringen av ankomsten av festede meldinger på WhatsApp, har WABetaInfo oppdaget en ny funksjon i den siste betaversjonen av Metas meldingsapp. Selskapet skal nå jobbe Videomeldingsfunksjon.

På toppen av det Betaversjon av WhatsApp for iOS 23.6.0.73, WABetaInfo har oppdaget at det nå er mulig å ta opp og sende korte videomeldinger. Til nå kunne brukere bare sende tekst- og lydmeldinger eller multimediefiler fra enhetens galleri.

Les mer – Android, iOS: Finn ut hvilken applikasjon halvparten av franskmennene bruker

Videomeldinger kommer snart til WhatsApp

Å sende videomeldinger på WhatsApp er like enkelt som å sende lydmeldinger. Brukere trykker på en knapp Trykk og hold for å ta opp en video på opptil 60 sekunder. Når videoen er sendt, Den vil vises som en sirkel i chatten og leses automatisk. Så denne funksjonen fungerer som tilsvarende i Telegram.

En annen interessant detalj, Disse korte videomeldingene er ende-til-ende-krypterte og kan ikke lagres eller overføres. Vær imidlertid oppmerksom på at skjermbilder er tillatt, men det er ikke kjent om avsenderen vil bli varslet dersom du bestemmer deg for å forevige øyeblikket.

Dette tillegget er egentlig ikke nødvendig, men vi er sikre på at noen brukere vil gjøre god bruk av det. Denne funksjonen lar deg i hovedsak spille inn en video på smarttelefonen og sende en rask video til samtalepartneren din i stedet for å sende en fil.

Som vanlig er denne funksjonen for øyeblikket utilgjengelig Bare tilgjengelig for et begrenset antall WhatsApp beta-brukere. Det er ennå ikke kjent når selskapet vil rulle dette ut til alle, men det kan ta flere måneder. I mellomtiden minner vi deg om at iPhone-eiere har fått en annen obligatorisk funksjon: tekstgjenkjenning i bilder. På PC har WhatsApp mottatt en stor ny oppdatering som tillater videosamtaler med opptil 8 personer og lyd med opptil 32 personer.