WhatsApp legger til en ny funksjon på PC

WhatsApp har gitt ut en ny utvidelse for å beskytte nettapplikasjonen og verifisere ende-til-ende-kryptering.

WhatsApp lanserer en nettutvidelse. Dens mål? Sjekk at ingen har endret koden til meldingsapplikasjonen i brukerens nettleser.

multienheten

WhatsApp har i flere år tilbudt en nettversjon av meldingstjenesten for datamaskiner. I 2021 introduserte plattformen «multi-device»-modusen, en liten revolusjon.

Denne funksjonen lar deg bruke WhatsApp på en datamaskin, selv når smarttelefonen koblet til kontoen er offline eller slått av. WhatsApp bestemte seg nylig for å gjøre multi-enhetsmodus sikrere. For å gjøre dette har plattformen implementert en kodeverifiseringsutvidelse.

«Det er mange faktorer som kan svekke nettleserens sikkerhet som ikke eksisterer i mobilappen, for eksempel nettleserutvidelser. Siden mobilappplassen ble opprettet etter opprettelsen av nettet, kan sikkerhetsgarantiene som tilbys på mobilen være sterkere, spesielt ettersom tredjeparts appbutikker gjennomgår og godkjenner hver oppdatering av app-applikasjonen og programvaren.forklarer Meta i et innlegg.

sikre koden

Den nye utvidelsen har som mål å blokkere avlytting av meldinger når de har nådd nettleseren. Og dette, sjekk at koden til WhatsApp-nettapplikasjonen ikke er endret.

Det er klart at Meta vil bekrefte at WhatsApp-nettappens kode ikke har endret seg ved å sammenligne den med en referansekode distribuert av Cloudflare, takket være Code Verify-utvidelsen. Vær oppmerksom på at Code Verify er en WhatsApp-nettutvidelse. I mer tekniske termer er jobben å sammenligne enhetens hash-kode med Cloudflares kode. Hvis det er en match, vil brukeren kunne bruke nettversjonen. På den annen side, hvis Code Verify-utvidelsen ikke finner en match, er WhatsApp-kontoen din sannsynligvis kompromittert.

Lag en ny standard

Takket være denne prosessen og i tilfelle passordendring, vil applikasjonen varsle brukeren. Hvis et oransje ikon vises, betyr det at siden må oppdateres eller en annen nettleserutvidelse forstyrrer WhatsApp-utvidelsen. Hvis ikonet er rødt, betyr det at det er et sikkerhetsproblem. I dette andre tilfellet vil utvidelsen sende brukeren til en informasjonsside som indikerer prosedyren som skal følges.

Code Verify er for øyeblikket tilgjengelig i Chrome, Mozilla Firefox og Edge. Dette er en åpen kildekode-utvidelse. Med andre ord vil andre selskaper kunne bruke det til å styrke sikkerheten til sine egne nettapplikasjoner.