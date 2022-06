WhatsApp legger til praktisk funksjon for samtaler

Nå kan du deaktivere enkelte brukere i gruppesamtaler.

WhatsApp begynte å gi ut en ny funksjon denne uken. Noen brukere har allerede tilgang til «Mike Mute»-funksjonen, som lar dem deaktivere bestemte kontakter på en gruppesamtale. Praktisk for å hindre at debatten går i bakken.

Zoom og team har allerede gitt en lignende funksjonalitet ved å la samtalearrangøren deaktivere alle deltakernes mikrofoner under presentasjonen. WhatsApp tar en vesentlig annen tilnærming ved å la enkelte brukere blokkere.

For å deaktivere brukeren, trykk lenge på navnet og klikk deretter «Deaktiver».

Husk at WhatsApp nå lar deg sende en privat melding til en av deltakerne under en gruppesamtale. For å få tilgang til denne private meldingsfunksjonen må du klikke på kontaktnavnet og knappen «Send en melding».

I likhet med andre funksjoner i appen, vil disse nye funksjonene bli utgitt gradvis. Ventetiden er vanligvis fra noen dager til noen måneder.

