WhatsApp legger til snarvei for å opprette gruppe fra en kontaktprofil i den nyeste Android-betaen.

Paris, 20. april (Benin News / EP) –

Dele Utgir et nytt verktøy som lar deg opprette gruppechatter med en spesifikk kontakt direkte fra din egen profil på tvers av Android-enheter.

I følge en WABetaInfo-rapport har noen betatestere allerede muligheten til å få tilgang til denne snarveien i WhatsApp-betaen. For Android 2.22.9.13. Nå er dette verktøyet gjort tilgjengelig for flere brukere gjennom sin oppdaterte versjon 2.22.10.4 for Android gjennom Google Plays betaprogram.

Lagt til «Opprett team»-snarvei i Apps-delen. «Kontaktinformasjon»-delen.Som vist på skjermbildet som deles av portalen, er dette alternativet kun synlig når brukeren allerede har en felles gruppe med denne kontakten.

For øyeblikket tilbyr applikasjonen forskjellige alternativer i denne delen Forebygging eller rapportering Disse kontaktene. Dette er også mulig Deaktiver varslene deres Og tilpasse dem.

Med denne snarveien, når du trykker på snarveien, WhatsApp Velg kontakt automatisk For å legge til i den nye gruppen vil den ikke bli opprettet umiddelbart. Faktisk, ved å velge dette alternativet, gir applikasjonen brukeren muligheten Legg til flere deltakere For gruppechat før du oppretter den.

Foreløpig er det ikke klart når denne snarveien vil være tilgjengelig for alle brukere og til slutt tilgjengelig på iOS-operativsystemet, selv om WhatsApp planlegger å gjøre det. Flere aktiviteter i fremtiden.