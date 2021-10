WhatsApp muliggjør kryptering fra slutten av samtalene dine

Facebook -meldinger blir sikrere. Ende-til-ende-kryptering sikrer sikkerheten til dataene dine.

Mer sikkerhet for 2 milliarder brukere

Selv om det er sant at andre budbringere allerede tilbyr denne ekstra beskyttelsen, har ingen tiltrukket seg så mange brukere som WhatsApp. Som selskapet husker på bloggen sin, vil denne nye funksjonen beskytte “Hver dag utveksles mer enn 100 milliarder meldinger av mer enn 2 milliarder mennesker som bruker nettstedet vårt.”

WhatsApp forklarer if Kryptering beskytter samtaler som er lagret på enheten din, samt sikkerhetskopier lagret i Google Disk eller iCloud. “Ingen andre globale nyhetstjenester av denne størrelsen gir dette beskyttelsesnivået for brukernes skriftlige og telefonsvarermeldinger, mediefiler, videosamtaler og chat -sikkerhetskopier.“, Stolt, akkurat, WhatsApp.

Du har muligheten til å bruke et passord eller en 64-sifret krypteringsnøkkel for å beskytte samtalene dine. Den mest tvilsomme lille viktige nøyaktigheten: “WhatsApp eller leverandøren av sikkerhetskopitjenester vil ikke kunne lese sikkerhetskopiene dine eller få tilgang til nøkkelen som kreves for å åpne dem.”