WhatsApp: Nye funksjoner for bilde- og videoredigeringsverktøy kommer snart

WhatsApp vil snart gi flere måter å redigere bildene dine på før du sender dem.

WhatsApp har gitt ut en ny betaversjon av sin Android-app kalt “2.22.3.5”. I følge WABetaInfo, Den neste WhatsApp-innovasjonen handler direkte om å redigere videoer og bilder ved å legge til nye alternativer. Siden avslører dermed to nye verktøy: nye børster og funksjonen til å gjøre bilder uskarpe.

Velg din blyantstørrelse

I følge WABetaInfo legger WhatsApp til to nye alternativer til sin innebygde medieredigering. I sin integrerte fotoredigering kan applikasjonen raskt levere opptil tre blyanter.

Penner lar deg tegne bilder og skjermbilder før brukere sender. Foreløpig er tilpasning av disse designene begrenset til valg av farger. Takket være den kommende WhatsApp-oppdateringen kan brukerne nå velge mellom tre forskjellige «mine»-tykkelser. To nye blyantstørrelser vil bli tilbudt betatestere for tegningene deres, en tynnere enn den eksisterende og den andre bredere.

En uskarp funksjon

WhatsApp er i ferd med å komme med en ny uskarphet funksjon også.

Denne andre funksjonen lar brukere gjøre visse deler av et bilde uskarpe før de sendes. Hvis brukeren ønsker å skjule noen viktige data som kan finnes i et skjermbilde eller bilde, er manipulering praktisk. I tillegg gjør dette alternativet partisjonering enklere og raskere. Faktisk beskytter det brukeren fra å måtte gå til en tredjepartsapplikasjon for å få tilgang til denne funksjonen.

Dette alternativet er allerede tilgjengelig på iOS, så det vil snart bli utvidet til Android-smarttelefoner også.

Begge endringene er foreløpig ikke tilgjengelige på WhatsApp. Disse funksjonene forventes å komme først i betaversjonen av appen for iOS og Android.