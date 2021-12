WhatsApp reviderer grensesnittet for taleanrop fullstendig

WhatsApp blir stadig bedre med oppdateringer, og denne gangen er det taleanropsgrensesnittet som vil ha rett til den lille ansiktsløftningen. Som vanlig ga WABeta Info-siden ut de første bildene. Dette grensesnittet endrer ikke mye i utseende, men det vil gjøre livet enklere for brukerne.

WhatsApp ønsker alltid oppdateringer velkommen for å gi brukerne en bedre opplevelse. En av de neste store nyhetene vil referere til samtalegrensesnittet. Dette vil bli gjennomgått og ikke bare for å gi et annet design, siden det vil ta sikte på å lette navigering og gjøre gruppesamtaler klarere.

Som vanlig er dette WABetaInfo-siden som avslører de første bildene.

WhatsApp vil ha rett til et nytt grensesnitt

Som du kan se, endres ikke grensesnittet drastisk sammenlignet med det gamle (som er til venstre). Derfor vil det ikke være nødvendig å finne merkene deres. Knappene for å administrere samtalen er alltid nederst, mens vinduet dedikert til å vise kontakten din fortsatt opptar hele skjermen. Dette skjer imidlertid nå i form av en firkant lagt på en svart bakgrunn.

Fargen på vinduet kan endres avhengig av om kontakten din er tilkoblet eller ikke. WAB spesifiserer også at dette grensesnittet ble designet for å gjøre gruppesamtaler mye enklere å bruke. Hvis det ikke tilbys tilhørende visuelle bilder her, kan vi tenke oss at hver høyttaler vil ha sitt eget kvadrat. For øyeblikket vet vi ikke mer. Det skal bemerkes at her, har vi bilder av iOS-versjonen av søknaden. Man kan lett tenke seg at Android-versjonen vil følge samme vei og tilby det samme, kanskje med noen små designfinesser.

For øyeblikket er ikke disse nye lydsamtalene tilgjengelige, ikke engang i beta. Vi må vente noen uker før vi kan dra nytte av det hvis Meta anser denne redesignen som avgjørende. WhatsApp blir stadig bedre med månedene. Applikasjonen opplever jevnlig små endringer av denne typen, som f.eks muligheten til å lytte til talemeldinger før du sender dem eller alternativer dedikert til flyktige meldinger.

Fontene: WABetaInfo