WhatsApp slutter å fungere på disse enhetene i januar 2022! Komplett liste

Denne måneden januar 2022, Dele Støtte kan trekkes tilbake fra ulike Android- og iPhone-enheter. WhatsApp, Facebooks egen SMS-side, har oppdatert listen over enheter i blogginnleggene sine.

Som en del av den årlige oppdateringen slutter meldingssiden støtte for eldre versjoner av Android, iOS og eldre smarttelefonoperativsystemer. WhatsApp kunngjorde i januar 2022 at det vil fungere på mer enn 30 smarttelefoner.

Listen inkluderer også disse iPhone-smarttelefonene 6S, IPhone Jeg vet, Samsung-telefoner Galaxy, Sony Xperia M, HTC Ønske 500, LG Optimus F7 Og andre. Siden disse mobiltelefonselskapene har millioner av brukere, vil denne drastiske handlingen til WhatsApp påvirke millioner av brukere. I følge en delt uttalelse Har blomstret, WhatsApp vil slutte å støtte mange eldre telefoner i Brasil.

Brasil alene har mer enn 100 millioner WhatsApp-brukere over hele verden med over 2,2 milliarder aktive brukere. Dette er imidlertid ikke veldig tydeligÅ søke Til en annen del av verden, inkludert India.

Dette er bekymringsfullt for indiske brukere siden mange av smarttelefonene på WhatsApp-listen også brukes i India. Enhver bekreftelse på WhatsApp-støtte for indiske brukere venter imidlertid fortsatt.



WhatsApp støtter ikke lenger disse plattformene. iPhone-brukere med iOS 9 eller lavere vil ikke lenger nyte WhatsApp-støtte og vil ikke sende meldinger, bilder, videoer eller andre tjenester levert av nettstedet. Hvis iPhone eller operativsystem er utdatert, vil du ikke kunne installere den oppdaterte versjonen av WhatsApp, og WhatsApp vil ikke fungere snart.

At IPhones WhatsApp vil ikke lenger støttes i januar 2022:



Apple iPhone Jeg vet – (16 Go, 32 Go og 64 Go)

Apple iPhone 6S – (32 Go og 64 Go)

Apple iPhone 6S Lengre – (16 Go, 32 Go, 64 Go og 128 Go)

Apple iPhone 6S – (128 celler) En Apple iPhone 6s – (16 celler)

Hvordan forhindre at telefonen mister WhatsApp-støtte?

WhatsApp-brukere som kjører på eldre telefoner, må oppdatere operativsystemet til det nyeste WhatsApp-operativsystemet og telefonsystemet.