WhatsApp slutter å fungere på noen smarttelefoner

Meldingstjenesten vil snart avvikles med Android 4.4. Et must for fremtidige sikkerhetsoppdateringer.

Med sine 2 milliarder brukere, må WhatsApp oppdateres regelmessig for å sikre best mulig opplevelse. Imidlertid hender det også at å legge til nye funksjoner betyr slutten på veien for noen smarttelefoner. I det minste for eiere som anser WhatsApp som viktig.

Dette vil fortsette å være tilfelle snart ettersom WhatsApp har til hensikt å avslutte tjenestene sine for smarttelefoner som kjører en Android-versjon som er for gammel. WABetaInfo oppdaget at WhatsApp ikke lenger vil være kompatibel med systemer før Android 5.0.

Ikke noe mer normalt, siden inkorporering av nye funksjoner ikke er det eneste problemet med de berørte smarttelefonene. Faktisk, etter et visst punkt, kan WhatsApp ikke lenger gi sikkerhetsoppdateringer for eldre versjoner av operativsystemet. Med andre ord blir berørte brukerkontoer sårbare. I stedet for å la det skje, foretrekker selskapet å gjøre tjenesten utilgjengelig på disse systemene for å beskytte brukerne.

Merk at rundt 1 % av Android-brukere fortsatt kjører versjon 4.4. Noe som fortsetter å være, på global skala, like viktig. WhatsApp har foreløpig ikke gitt en offisiell liste over berørte smarttelefoner, som ikke kan oppdateres, men vil derfor bli snart.

