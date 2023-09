WhatsApp tilbyr en «privat» modus: dette er hvordan du bruker den

I WhatsApp er det mulig å forhindre at visse samtaler vises med mindre du bruker en veldig spesifikk identifiseringsmetode: fingeravtrykket ditt.

For å blokkere en samtale på WhatsApp må du først sørge for at den aktuelle samtalen er knyttet til en av kontaktene dine. Hvis dette ikke er tilfelle, lagre samtalepartnerens nummer slik at du ønsker å skjule samtalen i kontaktene dine.

Klikk på samtalen og klikk på samtaleinnstillingene (de tre små prikkene øverst til venstre hvis du bruker Android). Hvis du bruker iOS, må du sveipe fanen til venstre før du finner de tre prikkene.

Trykk deretter «vis kontakt», du vil bli omdirigert til en ny side som vil vise deg parametrene til denne kontakten, samt dokumentene og media som er delt av ham. Bla litt ned på siden og du finner alternativet: «Samtaleblokkering».

Trykk på den og klikk på «Lås denne chatten med et fingeravtrykk». Når dette er gjort, når du logger på WhatsApp, er alt du trenger å gjøre å klikke på «blokkerte samtaler» og presentere fingeravtrykket ditt for å få tilgang.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.