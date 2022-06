WhatsApp tilbyr nye personvernalternativer

WhatsApp lanserer for tiden nye personvernalternativer for å bedre beskytte personvernet til brukerne sine, inkludert blokkering av tilgang til personlig informasjon til enkelte individer.

Dele En utmerket øyeblikkelig ambassadør. Men, som mange digitale verktøy, kan det føre til misbruk. Det er veldig enkelt å få personlig informasjon om noen bare fra telefonnummeret deres (se Vårt sanne papir) Og selv uten å se på denne typen spionering, kan enkelte funksjoner i applikasjonen føre til ubehagelige situasjoner. For eksempel er dette tilfellet med uttalelsen Sett i Dette indikerer dagen og klokkeslettet for siste tilkobling av en kontakt – irriterende når du leser en melding du ikke vil svare umiddelbart

Fra 16. juni 2022 vil nye funksjoner bli brukt av alle brukere for å løse dette problemet og gi dem litt kontroll over synligheten til deres personlige informasjon. Så nå kan du velge de autoriserte kontaktene for å se deres profilbilde, deres personlige opplysninger og siste tilkoblede tidspunkt. Du kan til og med deaktivere varsling Sett i For spesifikke kontakter. Praktisk når du trenger mer ettertanke for å svare eller når du ikke liker det. Faktisk, til nå, har applikasjonen bare gitt tre alternativer for å kontrollere publikum av denne informasjonen: Alle sammen, Kontaktene mine Og ingen er her. Et fjerde alternativ er nå tilgjengelig: Bortsett fra kontaktene mine…

For ytterligere å beskytte personvernet ditt på nettet, gir vi ut nye alternativer i innstillingene for personvernkontroll Du kan nå velge hvem som kan se profilbildet ditt, introduksjonen og siste status fra kontaktlisten din. Følg denne lenken for mer informasjon: https://t.co/UGMCx2n70h – WhatsApp (WhatsApp) 15. juni 2022

Hvordan kontrollere synligheten av personlig informasjon på WhatsApp?

Det finnes ingen enklere måte å kontrollere hvem som har tilgang til personlig informasjon!

Åpne applikasjonen. trykk Tre små prikker Helt øverst til høyre.

trykk Innstillinger.

trykk kontoer, Under profilbildet ditt, ved siden av den lille nøkkelen.

Trykk deretter på det første alternativet, Personvern, Nær den lille låsen.

Du kan endre synligheten til fire personlige opplysninger: Sag, Profilbilde, Nyheter Og Tilstand. Trykk på den du liker.

Du har fire alternativer: Synlighet Alle sammenFor megKontakterTil Bortsett fra kontaktene mine… – Dette gjør at spesifikke individer kan ekskluderes – og ingen er her.

Det er imidlertid noen begrensninger for disse funksjonene. Så hvis du ikke deler notatet ditt Sag For noen kontakter kan det hende du ikke ser referanser til dem i meldingene dine. Du kan ikke skjule din tilstedeværelse mens du er der Realisme Hvor Skriving.