WhatsApp vil be deg om passordet ditt oftere, men det er en god grunn

I følge WABeta Info-siden har Meta implementert en ny funksjon i mobilversjonen av WhatsApp for Android og iOS som «lar brukere sjekke om passordet til deres ende-til-ende-krypterte sikkerhetskopier er riktig, slik at de kan erstatte det i feil kampsak.

Funksjonaliteten til innebygd passordpåminnelse er nå tilgjengelig til brukere som har lastet ned og installert whatsapp nyeste versjon på smarttelefonen din, nemlig versjon 23.9.77 for iOS og versjon 2.23.9.74 på Android.

Siden Mark Zuckerbergs selskap ofte blir utpekt for feilhåndtering av brukerdata, ønsker han å være betryggende om sikkerheten og konfidensialiteten til informasjonen som avsløres i milliarder av meldinger samles hver dag til serverne dine.

WhatsApp lanserer en funksjon som vil tvinge deg til å skrive inn passordet ditt oftere

For ytterligere å forbedre personvernet til din personlige informasjon og chatter, selskapet tilbyr fra 2021 å kryptere sikkerhetskopien din, slik at verken Apple, Google eller WhatsApp vil kunne få tilgang til det. Intensjonen er veldig prisverdig, men problemet er plutselig at hvis du mister passordet som gir deg tilgang til innholdet ditt, ingen kan hjelpe deg med å få det tilbake : Samtalene, bildene og andre videoer vil gå tapt permanent.

TIL uhell skjedde med for mange brukere av meldinger, og at WhatsApp ønsker å klare seg uten flertallet av Internett-brukere. For å forhindre at du glemmer passordet du har valgt for å kryptere sikkerhetskopiene dine, har WhatsApp utviklet en funksjon som lar deg verifisere at passordet er riktig. vi forstårnytten av dette tiltaket: å friske opp hukommelsen. Men vi mistenker at hvis meldingen sannsynligvis vil være noe irriterende hvis appen ber oss for ofte om å skrive inn passordet vårt.

