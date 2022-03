WhatsApp vil bringe et nytt design for kontaktsiden på iOS

WhatsApp iOS-appen introduserer i dag en ny kontaktinformasjonsside for betatestere. En nyhet som kommer flere måneder etter den nye Kontaktsiden for bedrifter.

Meta-gruppemeldingsappen vil introdusere en ny funksjon i en fremtidig oppdatering på iOS. Det er en redesign av kontaktinformasjonssiden til alle brukere. For flere måneder siden introduserte WhatsApp den nye utformingen av kontaktinformasjonssiden for bedrifter, og snart vil alle brukere dra nytte av det.

som sett WABetaInfo, er den nye kontaktsiden tilgjengelig for betatestere av meldingsappen i versjon 22.6.0.73. Noen av dem har imidlertid fortsatt ikke tilgang til det, siden WhatsApp ofte ruller ut sine nye funksjoner sakte.

Et nytt grensesnitt som ligner på bedrifter

Det nye grensesnittet for brukere er det samme som allerede var tilgjengelig for bedrifter i august i fjor. Det er knapper for lengre samtaler, samt en ny snarvei for å søke etter meldinger i en samtale.

WABetaInfo indikerer også at noen brukere allerede kan få tilgang til den nye utformingen av kontaktområdet selv i den endelige versjonen av applikasjonen, inkludert WhatsApp Business-brukere. WhatsApp-nyhetskanalen legger til det «Når du besøker Business Info, kan du også se statusoppdateringer sendt av bedrifter, men denne funksjonen er ikke tilgjengelig for standard WhatsApp-kontoer. »

En fremtidig ny funksjon for bedrifter.

WhatsApp planlegger også å ta med en ny funksjon kun for bedrifter denne gangen. Er om » Nærliggende butikker som vil tillate brukere å se restauranter/barer/butikker/supermarkeder i nærheten av dem.

Og senere på året forventes WhatsApp å lansere sin nye funksjon. Samfunnet, som tidligere ble sett av WABetaInfo i november. Sistnevnte vil gi mer kontroll til talegruppeadministratorer.