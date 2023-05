WhatsApp vil snart erstatte telefonnummeret ditt med et kallenavn

WhatsApp har nettopp lansert en veldig interessant funksjon i sin siste betaversjon. Dette gir brukerne muligheten til å velge et kallenavn, som vi ser for oss erstatter navn og telefonnummer. Et alternativ som vil forsterke sikkerheten og beskyttelsen av dataene dine.

Med jevne mellomrom tester WhatsApp nye funksjoner. Den største utgivelsen i nyere tid er utvilsomt muligheten til å endre meldingene dine etter å ha sendt dem, et alternativ som allerede er tilgjengelig i mange konkurrerende meldingssystemer. Og det er ikke det eneste punktet der Meta-appen faller bak. Faktisk, mens kallenavn for lenge siden har blitt installert i andre meldingssystemer, er WhatsApp fortsatt motvillige til å integrere dem i applikasjonen.

Det kan imidlertid endre seg veldig snart. For en gangs skyld kommer informasjonen direkte fra WABetaInfo-siden, som fikk versjon 2.23.11.15, den siste betaversjonen til dags dato. I sistnevnte lar WhatsApp brukere velge et kallenavn, som du kan se på skjermbildet nedenfor. Dette vil bli innledet av en @, som tradisjonen tilsier.

WhatsApp kan snart tillate deg å velge et kallenavn

For å gjøre dette, må du gå til Profil-fanen i applikasjonen for å få tilgang til alternativet. Vi ser for oss at dette kallenavnet vil tillate brukere å møtes før de starter en samtale, noe som i stor grad vil forbedre konfidensialiteten i økosystemet ditt. Faktisk, for øyeblikket, er personens nummer strengt nødvendig for å kunne legge det til kontaktene dine.

Med denne funksjonen kan WhatsApp derfor forsøke å øke sikkerheten og anonymiteten til brukerne sine, samt andre nyere utviklinger, for eksempel muligheten for å blokkere samtaler med et passord. Det gjenstår imidlertid å bestemme hvordan appen vil bruke denne nye funksjonen. Det kan for eksempel bare gjelde gruppesamtaler, noe som gjør det enklere å navigere mellom meldinger.

Fontene: WABetaInfo