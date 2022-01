WhatsApp vil tillate chatoverføring fra Android til iPhone

New Delhi: WhatsApp, som eier metaen, tester angivelig muligheten for å la brukere flytte chatter fra Android-enheten til iPhone.

I følge WABetaInfo kjører WhatsApp på «Import Chat History»-funksjonen, som lar Android-brukere flytte chattene sine til iPhone-enheten.

Denne funksjonen ble sett under utvikling i den siste betaversjonen av WhatsApp for iOS v22.2.74. Foreløpig ikke tilgjengelig for alle på dette tidspunktet. Det ser ut til å ha vært avhengig av appen for å flytte WhatsApp til iOS for å gjøre migrering mulig.

For øyeblikket har chatoverføringsfunksjonen vært tilgjengelig for iOS til Samsung- og Google Pixel-enheter siden oktober i fjor. Brukere kan overføre chatter fra iOS til Android 12-baserte enheter.

WhatsApp slipper en ny global talepostspiller i iOS-betaen som lar brukere lytte til talepostmeldinger selv når de bytter til en annen chat.

Voicemail som brukere ber om vil ikke bli forkastet når de sikkerhetskopierer eller åpner en annen chat.

Denne funksjonen har blitt utgitt for utvalgte iOS-betatestere, inkludert WhatsApp Business Beta.