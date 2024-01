When The Voice Belgium Gets Trapped av Fabrizio du Grand Cactus: En antologiserie fra The Crumbling Blind med Carolo Hattic

«Pollene mine! Jeg skal knuse alle disse guttene!» sier Fabrizio, den berømte karikaturfiguren Carol, som har underholdt Grand Cactus i flere sesonger. Og Fabian Le Castel og Helmut Lotti kommer tilbake som gjester denne torsdagskvelden. Resultatet? Publikumsrekord. Showet oppnådde det beste resultatet i sin historie med 23.4 % av seerne.

The Voice Belgiums studioer ligger ved siden av Grand Cactus i Liège, Fabrizio benyttet anledningen til å bli med i en av The Voice Belgiums Blinds.

Mellom at hun går over til sminke («Ta det rolig, jeg vil ikke se ut som David Jeanmott»), venter i garderoben (toaletter) eller nervøsiteten før hun går på scenen, treffer sekvensen blink.

Det er tid for hans virkelige opptreden på scenen på The Voice Belgium under Blind, hvor han nesten faller når han kommer inn. Med Fabrizios hjemmelagde bildetekst siterer han coomers («selv om vi noen ganger ser folk med bare én arm») eller viser sin kjærlighet til Sporting de Charleroi. «I Mumburg, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag ​​og helger også!» Og han ber publikum om å øve med ham.

«Hva er i veien?!», hører vi fra trener Christophe Willem. Og de sjokkerte ansiktene til de andre trenerne er også verdt å se. Etter sangen hans dukker det opp en rød stol i siste liten. «Hvorfor ikke han og de andre! ?, så blir han sint.«Jeg er forfatter, En komponist og jeg kommer med et vakkert forslag, tekst!» Glede i rommet og på trenerbenken.

«Hvorfor ikke returnere Hadiq? Er det en form for sjalusi fordi du er redd jeg skal overskygge deg? Jeg vet hvordan jeg gjør det fordi jeg tar telefonen og får Angela til å ringe meg. Beverly Hills (BJ Scott) og Vianneys elskede (Mendisa) må takles og gjøres ferdig. «Jeg bøyer meg for deg Hadiq. Like mye som jeg beundrer artisten, liker jeg ikke mannen” etterfulgt av rapperen og trenerens kommentar “Kanskje bare musikeren?”.

Og rapperen Haddick svarte med det motsatte. «Så mye som jeg beundrer mannen… litt mindre kunstneren (smilet)!» Fabrizio smiler på settet før Christophe Willem blir med på laget.

