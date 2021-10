WHO-lederen sier at koronavirusepidemien “vil ta slutt når verden tar slutt.”

«Epidemien vil ta slutt når verden tar slutt, den er i våre hender, vi har alle verktøyene vi trenger», innledet generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon (WHO) under en konferanse i Berlin.

Han beklaget at så langt «har ikke verden brukt disse verktøyene klokt» og understreket at «epidemien fortsatt er langt unna» ettersom det er «nesten 50 000 dødsfall i uken» i verden.

WHOs president talte ved åpningsseremonien til «World Health Summit», en årlig begivenhet som samler fagfolk og politikere i Berlin.

WHO har satt et mål om at 40 % av hvert lands befolkning skal vaksineres innen midten av 2022. Dr. Tetros fortsetter å beklage det faktum at rike land lager vaksiner mot regjeringen.

“Målet er oppnåelig, men bare hvis landene og selskapene som kontrollerer distribusjonen setter sine kunngjøringer ut i livet,” sa han i Berlin.

«Land som allerede har nådd målet på 40 %, inkludert alle G20-land, må bane vei for distribusjon av vaksiner», appellerte legen til den internasjonale Covax-organisasjonen og det afrikanske fondet (Avat) for vaksiner, opprettet av det afrikanske. Union. Tetros.

Når det gjelder vaksineprodusenter, må de “dele kunnskap, teknologi og lisenser, samt fraskrive seg åndsverk.”

I en videomelding sa FNs president Antonio Guterres: “Suksessen til vaksiner – opprettet på rekordtid og brakt på markedet – blir utslettet av tragedien med ulik fordeling.

“Nasjonalisme og hamstring av vaksiner har satt oss alle i fare,” beklaget han.