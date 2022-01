WHO ønsker ikke å bekjempe infeksjon med boosterdoser: “Dette er ikke mulig”

«Vaksinasjonsstrategien basert på gjentatte påminnelser» om de første vaksinene er «usannsynlig å være hensiktsmessig eller gjennomførbar», ifølge en rapport fra et panel av eksperter som er ansvarlige for å overvåke vaksinasjoner mot koronaviruset.

Videre mener disse ekspertene at “vaksiner mot Govt-19 har en større innvirkning på forebygging av overføring og infeksjon, og bør utvikles etter behov og forhindre alvorlig sykdom og død.”

“Mens man venter på at slike vaksiner skal bli tilgjengelige, og at SARS-CoV-2-viruset skal utvikle seg, er det nødvendig å oppdatere den nåværende kombinasjonen av anti-statlige vaksiner anbefalt av WHO (de). Infeksjons- og sykdomsbeskyttelsesnivåer” Oppstår , håper ekspertpanelet.

Seks uker etter å ha blitt identifisert i Sør-Afrika, konvergerer data fra flere land på to punkter: Omigron – som faller inn under WHO-kategorien av bekymring – som sprer seg mye raskere enn det tidligere dominerte deltaet. Forårsaker mindre alvorlige former for sykdommen totalt sett.

Viktig poeng: Det er ikke kjent om denne alvorlighetsgraden kom fra variantens iboende egenskaper eller om den er relatert til det faktum at vaksinen eller en tidligere infeksjon har noe immunsvekket befolkning.

Imidlertid går Omigran dramatisk frem i mange land, og tilfeller dobles hver annen eller tredje dag, med tidligere variasjoner som er uhørt.

Mutasjoner i Omigran lar antistoffet redusere immuniteten mot viruset. Effekt: Det kan kontaminere et stort antall vaksiner og re-infisere tidligere infiserte personer.