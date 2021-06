Widerøe lanserer en direkteflyvning fra Færøyene fra Bergen

Siden etterspørselen etter innenlandsflygninger fortsetter å synke, har det norske flyselskapet Widerøe kunngjort en ny direkteflyging fra vestkysten til Færøyene.

Flyreiser kommer sakte men sikkert tilbake etter mer enn et år med stort sett bakkeflåter. Innenlandske flyreiser i Norge fortsatte gjennom hele, men med en betydelig redusert tjeneste.

Færøyene

Det norske regionale flyselskapet Widerøe klaret stormen bedre enn mange andre flyselskaper. Som et relativt lite flyselskap med få internasjonale ruter, har de klart å tilpasse seg den nye normalen. Så mye at de en gang tidlig i fjor var de travleste flyselskapene i hele Europa.

Nå fortsetter flyselskapet å tilpasse seg. Fra begynnelsen av september 2021 vil Widerøe bruke et av sine 78-seters Dash-8 Q400-fly for å fly direkte fra Bergen til Færøyene.

Samtidig vil Widerøe også starte en direkte rute fra Bergen til Alicante ved hjelp av Embraer E2-flyet.

En ny vei til Færøyene

Atlantic Airways betjente tidligere Færøyene, men det færøske flyselskapet suspenderte sesongruten i fjor. Uten tegn på at han kom tilbake, så Widerøe en mulighet.

Widerøe vil bruke Dash-8 Q400 til å reise til Færøyene

Fra 4. september avgår flyreiser fra Bergen på mandager og fredager kl 10.30, og ankommer Tórshavn kl. 11:15 lokal tid. Med en responstid på bare 30 minutter avgår returflyvningen fra Torshavn kl 11:45, og lander i Bergen kl 14:25.

i følge pressemelding, lanseringspriser starter på 799 NOK en vei. Flytiden er planlagt å være 1 time 40-45 minutter, men det vil trolig være mindre enn det i praksis.

Nytt senter i Bergen

Den nye ruten er noe overraskende, men den kommer med økt tilstedeværelse av Widerøe-selskaper i Norges andre by. I løpet av det siste året har Bergen lufthavn blitt fokus for flyselskapets oppmerksomhet, og det ser ut til å bygge videre på det nå.

Mens Widerøe ikke tilbyr flyreiser mellom Bergen og Oslos viktigste Gardermoen-flyplass, flyr det inn i Sandefjord Torp.

Widerøe cruise fra Bergen. Illustraton: Widerøe

Det gir også forbindelser til viktige byer som Trondheim, Stavanger, Hogesund, Bodo og Tromsø, sammen med flere regionale flyplasser i vest. Den nye reisen til Færøyene utnytter den strategiske beliggenheten på vestkysten av Norge sammen med det store antallet forbindelser til Bergen.

Introduksjon til Færøyene

Færøyene er en skjærgård i Nord-Atlanterhavet, omtrent 320 kilometer nordvest for Skottland. Til tross for sin beliggenhet er øyene kjent som “det grunnleggende landet” i Danmark, akkurat som Grønland.

Den danske innflytelsen er sterk. De fleste øyboere snakker faro – et nordlig språk som ligner islandsk – og dansk sammen med i det minste noe engelsk som tredjespråk. De bruker også den danske kronen som den offisielle valutaen.

En fergetjeneste året rundt forbinder Danmark og Færøyene, sammen med dagsturer. Øyene er tynt befolket, og med en befolkning på 52.000 mennesker beskriver det bare som deres hjem. Nesten 20 000 av dem bor i hovedstaden Torshavn.

Torshavn. Port

Hvorfor besøke Færøyene?

Jeg hadde ønsket å besøke Færøyene i flere år. Nå er det et flyselskap som tilbyr en forbindelse fra Trondheim via Bergen, kanskje jeg sjekker ut.

Årsakene til besøket er mange og varierte. Dette er imidlertid definitivt ikke et reisemål hvor du kan si at det er noe for alle. det er bra!

Den mest åpenbare grunnen til å besøke er naturen. Dette kan høres rart ut for noen som bor i et land med forbløffende skjønnhet som Norge, men landskapet på Færøyene er annerledes.

Den er rå, ødelagt av vind og bølger, skjør, men sterk. Praktiske små fiskerlandsbyer klamrer seg til de trangeste stedene på de minste øyene. Mest av alt, i motsetning til Island, er det relativt få turister.

Mykines er den vestligste øya på Færøyene

Noen kommentarer fra andre:

“Flerfargede hytter og tømmerkapell med gresstak legger mer vekt på de nydelige treløse myrene. Tidløse nettverk av markerte gangstier krysser de steinete lagdelte fjellene” – ensom planet

“Skjærgården har et slags fantastisk landskap som er typisk for vulkanske øyer, som vindpregede fjell, bølgende bølger og takkede kyster” – Condé Nast Traveler

“Nå og da reiser du til et nytt sted så unikt og imponerende at du vet at det ikke vil være noen sjanse for å føle deg som et” annet “mål. Færøyene har vært så for meg” – Amanda, farlig arbeid

Når du godtar at føttene dine kanskje er litt våte og at solen ikke alltid er i nærheten for å varme ryggen, kan du omfavne det faktum at du befinner deg på et av de mest fantastiske stedene i verden, humørfylt himmel og alt. Fantastiske fjorder, pittoreske kystlandsbyer, høye sjøklipper og skumle fjelloverganger. Eventyrfossene, klyngene av lundefugl og den varme gjestfriheten på Færøyene, gjør denne lille øygruppen mer sjarmerende enn noen gang “- Sandys føtter

Har du besøkt Færøyene? Hvor ellers bør Widerøe vurdere å reise fra Bergen? Gi oss beskjed i kommentarene!