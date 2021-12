Widgets, Android Auto, Bilnøkkel, Emoji Kitchen, Family Bell …

Ved utgangen av 2021 vil Android være fullt av nye funksjoner. Nye Android auto-funksjoner inkludert den populære digitale bilnøkkelen, nye svært nyttige widgets, emoji-kjøkkenfunksjon for å lage egendefinerte emojier eller funksjonen for å endre apptillatelser etter en stund. Det er noen flere.

Google kommer sannsynligvis til å kunngjøre nye funksjoner som vil være tilgjengelige på alle Android-smarttelefoner, uten bruk av den nye større versjonen av Android. Dette er styrken til dette systemet ettersom mange komponenter ikke er direkte relatert til versjonen av operativsystemet.

Ved utgangen av 2021 har Google annonsert en rekke nye funksjoner for sitt økosystem.

Familietid: “Bord!” Kobler til

Googles “Family Bell”-funksjon forventes å lette kommunikasjonen i større hjem, med dets varslingslignende påminnelsessystem aktivert på høyttalere og andre smarte skjermer, og kan nå også fungere på smarttelefoner.

Så når det er på tide å spise kan du fortelle hele huset ditt … dette er “ved bordet!”.

Nye offisielle widgets

Google vil også introdusere nye widgets. Disse inkluderer Google Play Bøker-widgeten for å finne lydbøkene dine og hele biblioteket ditt. Samme ting YouTube Music For bedre kontroll over musikkbakgrunnen.

Min favoritt er Google Photos People & Pets-widgeten, som viser bilder av familie, venner eller kjæledyr i en widget som ligner på Photo Frame-funksjonen. Velg personene du vil vise, og Google Foto vil gjøre resten.

I tillegg til den nye widgeten, vil Google Photos’ Minner-funksjon også begynne å vise organiserte bilder og videoer av hendelser som nyttårsaften i et standard grensesnitt for fotorutenett.

Android-smarttelefon for å låse opp spesifikke biler

En av de største nyvinningene i dette sommerrotet er brukerne Pixel6, Pixel 6 Pro Og Samsung Galaxy S21 De kan bruke telefonen som bilnøkkel med “kompatible BMW-biler” i visse land. Google har annonsert At han jobber med bilnøkkelprosessen For Android 12 i mai. Google forklarer at denne funksjonen for øyeblikket er tilgjengelig på alle 2020 og 2022 BMW-modeller.

Ifølge Google er det fullt mulig å dele bilnøklene dine med en venn eller et familiemedlem eksternt om nødvendig.

Andre nye funksjoner i den snart tilgjengelige Android Auto inkluderer muligheten til å starte Android Auto automatisk når Android-telefonen er sammenkoblet med kjøretøyet. Hjemmeskjermen har en ny avspillingsknapp for å starte musikkavspilling med «One Tap», et nytt søkeikon for raskt å finne musikk og nye smarte svaralternativer for musikk. Tekstmeldinger. Dette siste alternativet lar deg enkelt svare noen.

Inntakssystem og nye emojier

Google har også annonsert utgivelsen av sin nye Licensing Reset-funksjon på eldre Android-telefoner, som automatisk deaktiverer tillatelser for apper du ikke har brukt på en stund. Denne funksjonen er allerede tilgjengelig for enheter som kjører Android 11 og nyere, men er nå også tilgjengelig for enheter som kjører Android 6 og nyere. Vi må vente til januar for denne utplasseringen.

Til slutt lar Emoji Kitchen deg legge ved emoji som klistremerker for å dele med venner, familie og kjære. Du kan for eksempel legge ved emojier til en pent innpakket gaveeske இந்த .. Dette systemet er tilgjengelig for brukere Gboard beta (du kan være betatester) Fra nå av.

