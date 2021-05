Wien-musikere finner stemmen sin etter måneders stillhet, Entertainment News

Klassiske musikere i Wien forbereder seg på å komme tilbake til liveopptredener etter lange måneder uten publikum, noe som har testet motivasjonen deres og for noen tvilte livene deres.

De støver av seg verktøyene etter at Østerrike lettet koronaviruskontrollene 19. mai og tillot kultursteder å åpne dørene sine igjen.

Sangeragenten Laurent Telez sammenligner utfordringen musikere står overfor med “eliteidrettsutøvere som må skyte maskinen på nytt etter en periode med inaktivitet”.

En av “idrettsutøverne” i den dekorerte Golden Hall of Music, ansett som en av de beste konsertsalene i verden og hjemmet til den verdensberømte nyttårskonserten, var den franske pasifisten Sophie Dervax.

Han har øvd på Gustav Mahlers symfoni og er ivrig etter å opptre foran et live publikum for første gang siden bandet turnerte i Japan i november i fjor.

“Vi forventet ikke at det skulle vare nesten 200 dager,” sa 29 år gamle Dervax til AFP.

Etter ukens konserter i Wien, ser han frem til den midlertidige åpningen av turneer i Europa i Danmark og Norge.

Dervax ble med i Wien Philharmonic Company for seks år siden, som er en avtale han kan holde i livet.

Men hun erkjente at hun hadde opplevd “veldig vanskelige tider” under epidemiene.

“Jeg spurte meg selv:” Hvorfor jobber jeg og hvorfor må jeg øve på skalaer hvis jeg ikke har noen konserter? “

Etter å ha lagt lidenskapen til side en stund, var hun endelig i stand til å finne noen alternative planer – spesielt de som skapte poster – for å holde entusiasmen i gang og hindre henne i å ruste seg.

– ‘Finne tapte sanser’ –

I følge Daniel Froschour, den første fiolinisten og Wien Philharmonic-leder, har streamingkonserter under epidemier vist seg å være “utrolige musikalske prosjekter som holder meg musikalsk i live” etter “sjokket” av den første låsen.

Mange musikere opptrer på nett som dette, enten de er profesjonelt produsert eller midlertidig organisert av musikere, selv om de sendes på sosiale medier.

Men til og med den 55 år gamle Froshaur innrømmer at de virtuelle konsertene “alltid er litt utilfredsstillende.”

“Når du spiller for tilskuerne, tilbakemeldingene fra tilskuerne, kan du ikke undervurdere det,” legger han til – han gjenoppdaget det han spilte for Milanos La Scala tidligere denne måneden.

Før utbruddet arrangerte Wien, et av verdens ledende sentre for klassisk musikk, 15 000 konserter i året.

Telez hadde allerede deltatt i gjenåpningsseremonien til Wien statsopera før han dro til Sør-Østerrike for Rossinis forestilling av Barber of Seville.

52-åringen forklarer i en klassisk musikkscene at sangere trenger å finne følelsene de har mistet i et år for å “gjeninnføre seg selv i tredimensjonale forestillinger”.

Noen av dem ble smittet og etterlot dem med “løse muskler og nerver”, mens andre “mistet lagrene – noe som var veldig ustabilt”.

– ‘Eksplosjonssted’ –

“Forventning er som den første skoledagen,” sier leietaker Michael Shade. “Det er en pose full av følelser.”

På vei til sin første person-konsert i et år innrømmer han spent at han har en viss frykt for fremtiden.

“Vi er som koma-pasienter, ingen vet hvor mye skade som er gjort,” sier han og frykter at musikkbransjen kan ha fått “langvarig skade”.

Han påpeker at mens det er mulig for store, anerkjente selskaper å bare “trykke på knappen” for å starte på nytt, kan det være veldig vanskelig for mindre selskaper og arrangementer.

Operadirektør Benjamin Prince ble spesielt hardt rammet i fjor av det som har blitt kalt en “økonomisk katastrofe”.

“Jeg mistet 70 prosent av inntekten min,” sier han.

“Hvis jeg går lenger, vil det være takket være besparelsene,” legger han til – dette er ikke for å utelukke de ødeleggende psykologiske konsekvensene av epidemien.

“Jeg har tre eller fire stykker i hodet, og jeg er på eksplosjonspunktet,” sier han.

Prince frykter at ettervirkningen av koronaviruset på sikt vil ende for de “massive, kosmopolitiske” produktene som er livsnerven i operaindustrien.