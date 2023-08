Wildmender – Gamescom 2023-forhåndsvisning

Se for deg en ørkenverden, hvor det er lite vann og livet er verdifullt. Det er i dette tørre landskapet Wildmender inviterer deg til dykk, med utgivelsesdato 28. september. I dette fengslende spillet er oppdraget ditt å bringe liv i denne ørkenverdenen igjen.

Utforskning alene eller kooperativ

Wildmender tilbyr en nettopplevelse for fire spillere, men vær trygg, du kan også spille alene. Flerspiller- og enkeltspillermodusene er designet for å være nære opplevelser, slik at du kan velge spillestilen som passer deg best.

En for det meste tilfeldig verden

En av de interessante aspektene ved spillet er at kartet er delvis generert tilfeldig. Dette betyr at hver økt kan tilby en annen opplevelse, og legge til variasjon til eventyrene dine. Det er imidlertid viktig å merke seg at spillet kan nytes alene uten behov for samarbeid.

Vann: et nøkkelelement

Vann er et sentralt element i Wildmender. Du må styre distribusjonen av vann ved å fylle ut hull og grøfter som du har gravd. Denne vannmekanikeren er avgjørende for å dyrke planter og gjøre den golde ørkenen til en grønn oase.

Å gjenopprette naturen: ditt endelige mål

Ditt ultimate oppdrag i Wildmender er å bringe liv i denne ørkenen ved å gjøre den om til et frodig land. Du vil samhandle med ikke-spillerfigurer som ånder og spøkelser for å fremme handlingen. Klatre uten grenser for motstand, gå ned sanddynene og tilpass deg dag-natt-syklusen der ørkenen er tryggere om natten, men befengt med monstre om dagen.

Tilpasning, overlevelse og restaurering av templer

Spillet tilbyr omfattende tilpasning, slik at du kan lage og tilpasse karakteren din, samt lage klær og farge dem etter din smak. Du må spise og drikke for å overleve, og legge til en overlevelsesdimensjon til eventyret ditt. Å gjenopprette gudenes templer vil også tillate deg å gjenopprette den omkringliggende naturen og få nye evner.

En verden i ditt bilde

I Wildmender vil du forme verden kvadrat for kvadrat. Du vil ha plass og frihet til å lage en frodig hage i hjertet av ørkenen. Plant frø, grav kanaler, ta vare på plantene dine og bygg strukturer. Du vil bli herre over ørkenen, gjenopplive skogen i denne øde verden, ett frø om gangen.

Wildmender lover en unik opplevelse, som kombinerer ledelse, overlevelse, samarbeid og utforskning. Hvis du leter etter et spill som lar deg revitalisere en tørr verden til et frodig paradis, hold øye med Wildmenders utgivelse 28. september. Det er et eventyr hvor hver handling teller, ett frø om gangen. Wildmender vil være tilgjengelig på Xbox Series, PS5 og PC via Steam, noe som betyr at du har mange alternativer for å fordype deg i denne ørkenverdenen.