Will Smith og Chris Rock: En kroppsspråkekspert som analyserer situasjonen

Expert observerer direkte et par øyeblikk med spenning etter Jadas hårspøk Pinkett Smith. Ifølge ham handler Zada ​​direkte med en bevegelse som uttrykker rastløshet og dissosiasjon. Will Smith, selv om han ser ut til å le, synker tilbake i setet, uten tvil et tegn på spenning eller rastløshet. Intervju med Darren Stanton, en annen ekspert Glass.

Når Will Smith våkner og går bort til tegneserien, viser Chris Rock ingen tegn til å nærme seg angrepet:

Hender bak ryggen viser han autoritetsposisjon

Han eksponerer kroppen sin og de vitale organene sine uten en beskyttelsesgest, noe som er et tegn på at det ikke ser ut til å være noen umiddelbar fare.

Will Smith, etter smellen, gir fysiske tegn Av dominans, som om du hever kinnet Dyr gjør dette mens de beskytter ungene sine. Det stopper ikke der.»Man kan også se tegn på ekte sinne som hans brede nese og langvarig øyekontakt. Vi ser også at han gir et subtilt uttrykk for hat, i så fall henger nesen som om han stank.«

Ifølge eksperten, selv om Will Smith er en stor skuespiller (han vant en Oscar), kan ikke denne typen følelser simuleres veldig sterkt og nøyaktig. Så dette er ikke en etappe, men en skikkelig blodstrøm, beklager han.