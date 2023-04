Will Still og Reims på vei til en belgisk selvtillit i midtforsvaret – de siste overgangene

Det utenkelige fortsetter for Reims, som kjemper om europeiske plasser under Will Still. Remois tenker allerede fremover til neste sesong og ser på en ung belgier for å styrke sentralforsvaret.

som gjør det Willis Alle franske besøkende på Stade de Reims har understreket. I en alder av 30 år har den tidligere Peersat-treneren og Standard-assistenten kun ett tap på 19 Ligue 1-kamper, alle uten offisielt diplom. Nært nedrykksstreken ved sesongstart er Remois nå bare 6 poeng bak Lille på 5. plass og brenner av ønsket om å steke alle i Europa-kappløpet. På noen måte, Willis Har allerede vunnet sitt løp enormt og kan se frem til neste sesong med selvtillit. Ifølge den italienske journalisten Niccolo SchiraEn speider fra den franske klubben fulgte showet på San Siro i går Connie D. WinterHolder med Empoli mot AC Milan. Dette er bare den 11. sesongen for den 20 år gamle unge midtforsvareren, som sliter med å markere seg i Serie A. Et år i Ligue 1 ville gjort ham enormt godt.