William og Kate mer forelsket enn noen gang: Par flørter under polokamp til tross for Queens strenge regler (BILDER)

Prins William og Kate Middleton Gjorde inntrykk under polokampen på Windsor. I delte bilder Daglig Maile, 40, hertuginne av Cambridge, kan sees slå armene rundt hertugen under Royal. Veldedighet Polo Kopp 2022 på Cards Polo Club.





© Isopix

Elskerne blir sett utveksle seriøse blikk før de ler sammen. De utvekslet også et kyss da hertuginnen overrakte trofeet til hertugen etter kampen. Paret drobegivenhet Går sammen, armene kjærlig viklet rundt hverandre.

Det vanligvis lavmælte paret har alltid respektert dronningens ønske om at medlemmer av kongefamilien unngår altfor intime gester i offentligheten.



© Isopix

Kroppsspråkekspert Judy James sa KVINNE Parets «naturlige kjemi» ble vist på arrangementet. Den klarer perfekt å utføre et mer formelt belønningskyss, samtidig som det gir hint og ledetråder for å indikere den sanne dybden av forholdet deres og hvordan de vil opptre mer intimt når de ikke er i offentlighetens øyne.



© Isopix

Etter å ha tilbrakt ettermiddagen, hilste hertuginnen prins William med et kyss på kinnet på Oppmuntre ham.

«Kates omfavnelse i begynnelsen av kysset, når hun kaster begge hendene i været og hilser på William som et uttrykk for vilje til å klemme, viser hvordan de toner ned eller toner ned kroppsspråket sitt offentlig. Denne gesten viser at en full omfavnelse er normalt for paret«.

«Måten bena hennes krysser ved anklene. Denne feminine gesten antyder at hun kan føle seg flau når mannen hennes kysser henne offentlig.»

Mens hertugen og hertuginnen har vært sammen i nesten 20 år, Judy Kroppsspråket deres sa faktisk at de fortsatt er forelsket. «Så gikk de av gårde med armene rundt hverandres midje som et ungt par på deres første date.«

Dette nivået av nær øyekontakt viser et veldig kjærlig forhold. Kates blikk lander til og med på Williams lepper, «en flørtende gest».



© Isopix

Judy forklarte at paret også viste en mer «intim» side til forholdet deres på arrangementet. «Forsinkelse. Når kysset er over, er de i en mer intim og kjærlig positur i stedet for å bryte raskt fra hverandre. Dette er nok en anelse om at de kan være mer følsomme privat og mindre i offentligheten.«.

Judy påpekte parets «ansiktstrekk» på arrangementet, og sa at de var «myke» når de så på hverandre. «Når William og Kate ser på hverandre, endres ansiktene deres og trekkene deres mykner til det som er kjent som «kjærlighetens utseende».«.



© Isopix