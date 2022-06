David Coffin (ATP 58) tok tirsdag imot Moldovan Rod Albott (ATP 113) i første runde av Wimbledon, sesongens tredje Grand Slam. På bane N.14 vant Belgia 6-2, 6-2, 7-6 (7/8) etter 2h02. Coffin fikk en strålende start på kampen, som opprinnelig var berammet til mandag. Men den første dagen var opprørt av regnet og ble utsatt til neste dag, og slapp raskt 3-0. Han ga nok en pause for å erobre det første settet (6-2), spesielt takket være en kraftig førsteball.

Selv om den første pausen ble innrømmet i starten av andre runde, gjenopptok Rocords høyrehendte marsjen raskt. Tre pauser på rad gjorde at han kunne kontrollere kampen litt mer (6-2).

Den 32 år gamle moldovaren tok «La Coff»-servicen to ganger i starten av det tredje settet, til tross for at han var veldig irritert over spillet sitt. Belgia, som led et tilbakeslag med en 0-3-ledelse og gjenopptatt støtte, gikk gjennom en storm for å gradvis komme tilbake til kampen. Etter to pauser tok Belgia Albott til den avgjørende kampen. Coffin bommet på tre matchpoeng før han stoppet kampen med en tjenestevinner, uten å avbryte 6-2.

Vinneren av kampen mellom Japaneren Toro Daniel (ATP 118) og Argentinas Sebastian Base (ATP 35) venter på en innbygger i Monaco i 2. runde.

Dette er Coffins åttende opptreden i Wimbledon, første gang siden 2019 at han har slått Novak Djokovic for å gå videre til kvartfinalen og signere sin beste avgjørelse.

Etter at 2020-utgaven ble kansellert på grunn av en epidemi, kunne ikke Legios spille «The Championship» i 2021 på grunn av skade.