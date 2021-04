All England Lawn Tennis Club har kunngjort det Wimbledon Søndagshviledagen er ikke planlagt før midten av 2022, da den bytter til en full 14-dagers konkurranse neste år. Flyttet fullfører en av turneringens viktigste tradisjoner og knytter seg til de tre andre store mesterskapene.

Siden Wimbledon startet i 1877 har Mid Sunday kun iscenesatt fire anledninger, 1991, 1997 og 2004. Og 2016 – På grunn av forsinkelse i planen for regnkonkurranse. En hviledag ble beskrevet som behovet for å vedlikeholde gresset før en delikat overflate forverres over femten. AELTC-president Ian Hewitt sa at avansert rettsvedlikeholdsteknologi har skapt en mulighet til å skape konkurranse.

Change er Manic Monday, en unik Wimbledon-funksjonen Alle kamper for fjerde runde for menn og kvinner holdes samme dag og stoppes. Den ekstra dagen i spillet betyr ekstra inntekter og interesse for turneringen, men Hewitt tok avgjørelsen om fordelene med å øke tilgangen til fansen.

“På dette stadiet av spillets utvikling må Wimbledon være mer tilgjengelig for folk som vil ha tilgang til det, og de kan gjøre det i de beste tider,” sa han. “Vi mener at Wimbledon skal være tilgjengelig for å se og delta på den midthelgen for Tempis-fansens beste.”

Under sin årlige vårpressekonferanse tirsdag utdypet Hewitt og AELTC-sjef Sally Bolton også hvordan årets konkurranse vil fungere etter en ukes planlagt deregulering over hele landet når den begynner 28. juni.

AELTC planlegger 25% kapasitet basert på gjeldende retningslinjer fra regjeringen og Storbritannia om folkehelse, men håper å øke tallet med sine neste kunngjøringer planlagt til midten av juni. Mange aspekter av årets arrangement, inkludert premiepenger og billetter, vil bli bestemt av den endelige avgjørelsen om effektiviteten til arrangementet.

Spillere vil gå inn i et kontrollert miljø der de er begrenset til tre supportmedlemmer, blir ført fra hotellet til domstolene, og de vil ikke kunne bo i private hjem på Wimbledon. Brudd på protokollen kan gis mislighold, eller deres støttegrupper kan bli bøtelagt med 14 14 000. Turneringen forventet ingen løs etikk for vaksinerte spillere.

“Miljøet med redusert risiko er et absolutt krav for regjeringen og folkehelsen i Storbritannia for å få tillatelse til å kjøre konkurransen,” sa Bolton. “Spesielt vil det være mulig å få tillatelse til å bringe alle disse idrettsutøverne inn i Storbritannia og unngå å bli isolert fra å komme inn i Storbritannia.”

Wimbledon betalte totalt 180 millioner dollar for infeksjonsforsikringen. LDA, som mottar 90% av konkurranseoverskuddet i et normalt år, mottok 36 millioner kroner.