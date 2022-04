Wimbledon> Rettslige skritt mot Wimbledon snart

Det skjer bak kulissene. Vi henvendte oss til Philip Rome, en konsulent for Jean-Rene Lisnard, grunnleggeren av Elite Tennis Center i Cannes. Philip har bestemt seg for å ta seg tid til å tenke på rettslige skritt mot Wimbledon.

«Denne avgjørelsen er uakseptabel og den er diskriminerende. Dette er urettferdig fordi det vil føre til tap av en del av utøvernes inntekt. Dette gjelder spesielt for kvinnelige spillere siden premiepengene er lave i WTA-kretsen knyttet til infeksjonen. Så det gjenstår å se om det kan iverksettes tiltak for å søke økonomisk kompensasjon mot Wimbledon. I dag kan russiske statsborgere fortsatt jobbe i Storbritannia, så det er uakseptabelt at russiske og hviterussiske tennisspillere ikke kan bruke yrket sitt. Jeg har vært involvert i oppgaven med å danne et lag og samhandle med utøverne som er involvert for å beskytte deres interesser. Et advokatfirma vil støtte vår tilnærming, som er uavhengig av WTA og ATP. De neste dagene blir avgjørende. På dette tidspunktet må jeg si at vår tilnærming har vært vellykket, og jeg vil gjerne forene så mange aktører som mulig rundt denne prosessen. Vi kan ikke tillate dette, Wimbledon har gått for langt.