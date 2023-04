Winamp Media Player kommer tilbake, gjenoppstått av det belgiske selskapet

Winamp Music Player motstår. I motsetning til andre populære tjenester i sin generasjon (Encarta eller MSN) som har forsvunnet, gjør den et sterkt comeback med en ny versjon for 2023.

Å bli et knutepunkt for lydinnhold på nett, det er ambisjonen for den nye versjonen av Wimaq. Til tross for sine 25 år har den fortsatt 83 millioner månedlige brukere og er ute etter å gjenoppfinne seg selv for å holde seg relevant, antyder en artikkel. Et raskt selskap.

Til tross for at Winamp fortsatt har en stor brukerbase, har Winamp hatt en nedgang gjennom årene. Så denne nye versjonen er et forsøk fra Brussel-gruppen Llama Group (eier av Winamp) for å dra nytte av det unge publikummet, som ikke alltid var kjent med de første versjonene av applikasjonen. Lydfiler, streaming på Spotify, radioer, podcaster, lydbøker,… kort sagt, tanken er å bringe alt du hører på i én app. «Tidligere var det å spille i alle formater i Winamps DNA, så vi prøvde å beholde den samme følelsen med den nåværende spilleren for å få tilgang til alle lydtjenester», forklarer Winamps forretningsdirektør Thierry Asgares, sitert av Fast Company.

En applikasjon som eies av et belgisk konsern

Installert i USA tidlig i 2000, ble Winamp-applikasjonen først populær for å spille av alle slags lydfiler på datamaskinen. Etter en fase med nedgang ble den kjøpt opp i 2014 av Radionomy, en belgisk oppstart som ble grunnlagt i 2008 som tillot brukere å lytte til og lage radiostasjoner på nettet. Etter flere omorganiseringer ble Radionomy Company til slutt Lama Group. Fortsatt basert i Brussel, inkluderer gruppen nå Winamp og tre andre selskaper knyttet til musikkverdenen.

Applikasjonen ble lansert 13. april og er foreløpig kun tilgjengelig i nettversjon, desktop og mobil og med begrenset funksjonalitet. Selskapet planlegger å gi ut en iOS- og Android-versjon i tredje kvartal 2023. En Windows- og MacOS-versjon kommer snart.

En nyskapende funksjon: Fanzone

Den siste innovasjonen er Fanzone. I likhet med Patreon ønsker Winamp til slutt å legge til en funksjon for å koble brukere og artister ved å la dem kjøpe avledede varer, eller NFT-er, på tjenesten. Winamp tjener provisjon på slike transaksjoner. Gjennom denne tjenesten håper han å betale kunstnere bedre samtidig som han sikrer varig økonomisk stabilitet.

Den eldre versjonen av Winamp er fortsatt online. Det forblir det samme selv når nye lydspillerapper blir tilgjengelige. Så du kan alltid bruke den til å lytte til MP3-filer som på den gamle måten. Men i motsetning til hva man kanskje tror, ​​brukes appen faktisk til å høre på radio.

Så Winamp ønsker ikke å tvinge brukerne sine til å bytte til en ny versjon, men har i stedet som mål å gi dem valgmuligheter ved å tilby så mange forskjellige tjenester som mulig.

