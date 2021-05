Windfall Geotek leverer AI-mål for Capella, kobber, sink og gull

Høydepunkter:

– Totalt 24 Målene er på 150 km2 Kjøli VMS-prosjektet reduserer leteområdet med 90% For å hjelpe med å fokusere Mindre enn 10 Hvor mange2 Målene er nær Killingdal gruve, som produserte 2.900.000 tonn kobber og sink i drift1 Windfall har nå produsert mer enn 50 mål for uedle metaller og edle metaller ved hjelp av offentlige data og kundedata i Norge som dekker mer enn 300 Hvor mange2.

Brossard, Quebec – TheNewswire – 5. mai2021 Windfall Geotek (TSXV: WIN) (Ut av hytta: WINKF) (FUtenfor: L7C2), a En verdensleder innen kunstig intelligens mineralutforskning siden 2005, Glad for å kunngjøre Overlevering av høy sannsynlighet AI-mål til Capella Minerals (TSX.V: CMIL, FRA: N7D2) for Kjøli VMS-prosjektet i Norge. AI-målene (figur 1 og 2) identifiserer separate områder av kobber, sink, gull og sølv i Kjøli VMS-prosjektet som ligger i Røros gruveområde i Midt-Norge.

– 13 mål for kobber og sink med en terskel på 1% for kobber og 0,5% for sink i henhold til våre algoritmer – 11 gull- og sølvmål med en terskel på 0,2 g / t for Au og 5 g / t for Ag ifølge våre algoritmer – Ulike utvidelser og retninger er identifisert i nærheten av kjente mineraliseringsområder ved Killingdal og Kjøli-gruvene som ble produsert tidligere. – Presise AI-mål reduserer letearealet med 90%, og reduserer dermed behovet for overdreven leting og boring.

Om Capella Minerals Kjøli-prosjekt:

Kjøli Company of Mega Copper-Rich Sulfide (“VMS”) er et fylkesomfattende (150 km² / 15.000 ha) landområde på den nordlige utvidelsen av Røros gruvedistrikt i Midt-Norge, som så gruvedrift i mer enn 300 år i midten av 1600-tallet. Kjøli-prosjektet (figur 1) dekker omtrent 15 km streikelengde av potensielle stratigrafier som strekker seg nordover fra den tidligere produserte Killingdal gruve – som opererte fra 1674 til 1986 og produserte 1 2,9 millioner tonn @ 1,7% kobber + 5,5% sink fra en av de dypeste underjordiske gruvene i Europa (1,4 km) – til den tidligere Jolie-kobbergruven

1. Historiske produksjonstall hentet fra Birkeland, A. (1986) Mineralogisk og geokjemisk underokelseav Killingdal gruver, Sor-Trondelag. M. Helgen. Avhandling, Universitetet i Oslo i geologisk undersøkelse i Finland, spesialoppgave 53 s. 86.

Kommentarer fra Eric Roth, konsernsjef i Capella Minerals: “Arbeidet med Windfall Geotek gjør at vi kan akselerere prosjektet vårt mens vi lager høy sannsynlighetsmål i lavsesongen feltarbeid, og vi har fulgt med stor interesse de positive resultatene av CARDS AI rapportert fra Playfair Mining (TSX, V: PLY) RKV prosjekt i Midt-Norge, som ligger i et lignende geologisk miljø og er vert for lignende typer sedimenter kjøling. Støtte for AI i mineralutforskning vil være gunstig for fremtidige suksesser i vår bransje, og vi ser frem til dette Mer arbeid med disse målene i løpet av sommeren 2021.

Simran Kamboj, Windfall Geotek-president og teknisk direktør kommenterte: “Vi er glade for å sette mål med høy potensial for våre Capella Minerals-prosjektpartnere. Våre verktøy og AI-modeller fungerer bra når det gjelder basismineraler, og vi er glade for Capella Mineral-teamet å validere målene for å fremme prosjektet et skritt nærmere Base Minerals I det neste tiåret vil forsyningskjeden trenge mer bærekraftige mineraler fra batterier fra prosjekter som denne i Norge. Vi er sikre på at Capella Minerals vil ha nytte av vårt arbeid, og denne samlede innsatsen vil gi en betydelig avkastning for begge aksjonærene våre.



Klikk på bildet for å se i full størrelse

Figur 1: Kobber- og sinkmål på Kjøli-prosjektet i Midt-Norge



Klikk på bildet for å se i full størrelse

Figur 2: Gull- og sølvmål på Kjøli-prosjektet i Midt-Norge



Klikk på bildet for å se i full størrelse

Figur 3: Windfall Geotek AI Target Generation Process

De vitenskapelige og tekniske dataene i denne pressemeldingen er gjennomgått og utarbeidet under ledelse av Grigor Heba, Ph.D. , P.Geo. , Hovedgeolog og kvalifisert person som definert i National Instrument 43-101.

Om Windfall Geotek – Drevet av kunstig intelligens (AI) siden 2005

Windfall er et kunstig intelligensfirma som har utviklet sin egen dataanalyse- og behandlingsteknologi Windfall AI i mer enn 15 år. Windfall Geotek kan stole på et tverrfaglig team som inkluderer spesialister innen geofysikk, geologi, kunstig intelligens og matematikk. Den kombinerer tilgjengelige offentlige og private datasett inkludert geofysiske data, borehull og overflatedata. Algoritmene designet og brukt av Windfall er beregnet for å markere interessante områder som har potensial til å være geologisk lik andre gull- og mineralforekomster. Windfall Geotek AI øker aksjonærverdien ved å redusere tid og letekostnader samtidig som den reduserer miljøpåvirkningen av mineralutforskning. Windfall Geotek ønsker å utnytte AI-teknologi for å finne både edle metaller og uedle metaller som vil spille en viktig rolle i fremtiden for elektrifisering og redusere verdens karbonavtrykk. Selskapets mål er å utvikle en ny strøm av royalty ved å forbedre og delta i gruvesuksessraten og fortsette å bruke deteksjon av landminer som en høy prioritet. Windfall har spilt en rolle i flere tidligere funn ved hjelp av metodikken som vist i: https://windfallgeotek.com/

