Window Newsletter Exchange (01/29): En god måte å மேPameyang?

– 11:05: Ifølge Sky Sports vil Julian Alvarez signere for Manchester City. Den argentinske spissen fra River Plate skal lande i vinter. Engelske medier melder at bare noen få flere detaljer gjenstår å være offisielle.

– 10:53: Standard fullfører ikke overgangsvinduet. Lære mer, Klikk her!

– 10.45: Brugge traff ikke fagforeningen torsdag. Og treneren hans ønsker å styrke. Mer info her!

– 10:35: Lo Celso i stedet for Guimaraes? Mer enn den brasilianske midtbanespilleren ønsker i Newcastle. Han må forlate snart siden OL Lyon ikke kan motstå de 42 millionene som Magpies har gitt. Han vil bli erstattet av den argentinske midtbanespilleren Lo Celso Les Cones sitt hovedmål. «OL og Tottenham har signert Jio Lo Celsos lån.

– 10:30: Monaco er grådig med Tchouaméni. RMC Sport kunngjør at Principality Club ber 80 til 100 millioner for den franske landslagsspilleren. Media tror også han blir fulgt: FC Barcelona, ​​​​Real Madrid, Chelsea, Manchester, Liverpool og Paris Saint-Germain sies alle å være i jobben. Flyttingen skjer imidlertid ikke før i sommer.

– 10:15: FC Barcelona øker farten. Da Adama Trayer dro til Catalonia, kunngjorde Sport og Mundo Deportivo at de hadde til hensikt å signere en kontrakt med FCB Abamayang. Jo mer duften av hellighet på siden av våpnene, jo mer kan angriperen krediteres med seks måneder. Men filen ble sittende fast på grunn av Ousmane Dembélé som fortsatt er i Barcelona siden kontraktsforlengelsen hans ikke er registrert.

– 10:05 .: Valencia avslutter sterkt! Etter å ha signert Moriba for midtbanespilleren, har Brian Gill vært i samtaler med galisieren for å annonsere Sky Sports. Spanjolene, som ankom Tottenham i sommer, vant ikke i Spurs. Et lån med kjøpsopsjon er under vurdering.