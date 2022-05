Windows 11 22H2, RTM er offisielt tilgjengelig

Nå er det offisielt, Windows 11 22H2 RTM er her. I en nylig intervensjon bekrefter Microsoft det vi hadde forventet.

Den endelige versjonen av den første Windows 11-funksjonsoppdateringen vil snart være tilgjengelig. Selv om Microsoft har vært svært diskret på temaet, har rykter de siste dagene meldt at et viktig skritt er tatt. Nylig versjon 22621 kan være RTM til 22H2. Naturligvis har firmaet vært forsiktig med å kommentere denne informasjonen, i hvert fall til nå.

Windows 11 Build 22621 kommer, er det Sun Valley 2 RTM?

Windows 11 build 22621 er RTM for 22H2

I en nylig artikkel Microsoft henvender seg til maskinvarepartnerne og bekrefter at Windows 11 build 22621 er RTM for 22H2. Vi har ikke for mye informasjon bare en bekreftelse. For eksempel har vi ingen spesifikk tidslinje for lanseringen av den generelle offentlige lanseringen. Utviklingsteamene vil sannsynligvis fortsette arbeidet med å fikse de siste feilene og optimalisere ytelsen. Alt dette vil bli tilbudt gjennom fremtidige oppdateringer.

Målet er å gi det som er nødvendig for å sikre en «Premium» opplevelse. Dette innebærer at det ikke lenger vil være noen nyheter eller ny funksjonalitet. Fremtidige oppdateringer vil fokusere på stabilitet, respons og siste oppdagede feil.

Hovedutgivelsen kan starte neste september. Denne datoen er imidlertid ikke bekreftet. På den annen side er tilnærmingen garantert konservativ med forskjøvet tilgjengelighet for å kontrollere nedlastings- og installasjonsprosessen. På denne måten er det mulig å begrense antall ofre ved en større feil. Hvordan ? Redmond kan implementere begrensninger for å forhindre at operativsystemet blir installert på konfigurasjoner som kan oppleve feil mens de venter på nødvendige oppdateringer.