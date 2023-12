Windows 11 23H2, Microsoft lanserer nye installasjons ISO-er

Windows 11 23H2: Installasjon ISO Last ned

Microsoft har gitt ut nye Windows 11 23H2 installasjons ISO-er. De er ledsaget av en korreksjon for å løse et problem med fortelleren. Disse filene er tilgjengelige via nedlastingssiden for Windows 11 og gjennom Media Creation Tool.

Windows 11 23H2 er for øyeblikket den nyeste versjonen av operativsystemet. Den tilbyr noen nye funksjoner, inkludert Copilot-assistent og en ny filutforsker. Dessverre har det også oppstått problemer som krever utgivelse av rettelser.

For eksempel bekreftet Microsoft at Windows 11 23H2 forhindret bruken av Narrator-tilgjengelighetsfunksjonen under installasjonen. En rettelse har siden blitt implementert og selskapet bekrefter at den nå er en del av innholdet i installasjons-ISOene. Pressemeldingen spesifiserer også at disse nye ISO-ene også inkluderer en sikkerhetsoppdatering fra desember 2023.

Windows 11 23H2, hvordan laster jeg ned installasjons ISO-ene?

Hvis du vil gjenopprette dem, må du bare gå til delen «Windows 11 nedlasting av diskbilde (ISO)«i Last ned siden for operativsystemet. Dette alternativet lar deg lage et oppstartbart installasjonsmedium (USB-nøkkel, DVD) eller en virtuell maskin (.ISO-fil). Denne nedlastingstjenesten tilbyr en multiversjon ISO som bruker en produktnøkkel for å låse opp riktig versjon.

ISO-navnet slutter på V2 for å tydelig indikere at dette er de nye ISO-ene.

Det er viktig å merke seg at Windows 11 23H2 fortsatt lider av noen problemer. For eksempel blir Redmond informert om et problem med flere skjerminnstillinger og ikoner, installasjonsproblemer, en Copilot-krasj (oppgavelinjeikoner på flere skjermer) og en feil som forårsaker problemer med fargegjengivelse.