Windows 11 bremser ytelsen til noen SSD-er

Det er et alvorlig problem med Windows 11 SSD-er. Mange brukere fordømmer den svært dårlige ytelsen skriftlig. Microsoft bør handle så snart som mulig!

Hvis utgivelsen av Windows 11 går for bra, er Microsofts nye operativsystem fortsatt ungt og brukere vil finne mer eller mindre irriterende feil. En ting som påvirker ytelsen til NVMe SSD-er er ikke ny, den ble oppdaget for flere måneder siden under beta-testfasen av operativsystemet.

Blir sittende fast i å studere

Men på det tidspunktet ble feilen nettopp satt til side på grunn av betastatusen til Windows 11. Bortsett fra at den fortsatt er i den endelige versjonen! Brukere deler Forum Fra Microsoft og mer Reddit Det er et problem med å skrive ned kriteriene og dataene til SSD-ene deres, som i noen tilfeller er betydelig lavere enn under Windows 10.

Når det gjelder lesedata er det ingen endring og feilen påvirker kun skrivingen. Men til tross for gransking av samfunnet, er det ingen anerkjente bevis for at SSD-ytelsen synker under Windows 11. Det er imidlertid en interessant ledetråd: denne feilen påvirker den installerte disken for operativsystemet. Den sekundære disken viser forventet ytelse.

Den siste utviklingen av operativsystemet (22000.348) ser ut til å ha gjort Microsoft oppmerksom på problemet med å forbedre ytelsen til SSD-er. Men vi er fortsatt langt unna Windows 10. Dessverre for Windows 11 skjuler dette problemet så å si det. Ytelsesfeil med AMD-prosessorer.