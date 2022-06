Windows 11 build 25140 er tilgjengelig, hva er nytt?

Microsoft har tilbudt en ny forhåndsvisning av Windows 11 i noen timer. Denne build 25140 er tilgjengelig for PC-er registrert i DEV-kanalen til Windows Insider-programmet.

Dette er en forhåndsvisning dedikert til optimaliseringer og feilrettinger. Microsoft forklarer at Windows 11 build 25140 kommer med et «fint sett med rettelser som forbedrer den generelle opplevelsen.»

Tilnærmingen er ikke overraskende å vite at nyere forhåndsversjoner av operativsystemet har blitt ledsaget av noen nye funksjoner. Microsoft har gitt ut noen mye etterspurte oppdateringer, inkludert støtte for faner i Filutforsker. Så det er på tide å optimalisere alt dette mens du fikser de siste kjente feilene.

Windows 11 build 25140, ISO-er tilgjengelig

En av oppdateringene er tegnene som er tilgjengelige i Euphemia-fonten. Signaturdetaljene

«Euphemia-fonten dekker de fleste språk som bruker det kanadiske stavelsesskriftet […] I de siste Insider-byggene har vi oppdatert denne fonten for å forbedre lesbarheten og vise gjengivelsen av over 200 tegn i forskjellige størrelser. Vi har også lagt til nye glyfer for å støtte Unicode 14-tegn for det kanadiske Arctic Nattilik-språket. »

For resten har vi reparasjoner for filutforsker, innstillinger, innganger og oppgavebehandling. Siden du er på DEV-kanalen, anbefales ikke denne forhåndsvisningen for en produksjons-PC. Den kommer med flere kjente problemer. En av dem forårsaker et dvaleproblem på Surface Pro X.

Surface Pro X-enheter opplever en svart skjerm når de gjenopptar fra dvalemodus. Du må starte på nytt (lang strømknapp av).

Til slutt tilbys også Windows 11 build 25140 som et ISO-bilde. Det tillater en såkalt ren installasjon, det vil si fra bunnen av.