Windows 11, den nye filutforskeren er avslørt, alle detaljene

Ny Windows 11 filutforsker

Vi har visst i flere uker at Microsoft jobber med en stor utvikling av filutforskeren Windows 11. Etter støtte for faner vil applikasjonen fortsette transformasjonen for å bli rikere og mer komplett.

Denne programvaren er den mest brukte applikasjonen i operativsystemet. Dens betydning er avgjørende til det punktet at utviklingen har vært få og minimale i flere år. Microsoft har imidlertid bestemt seg for å gjøre endringer og nyheter gjennom en ny versjon.

Det er et resultat av omfattende utviklingsarbeid over flere måneder. Et av de store prosjektene gjelder deres WinAppSDK (Windows App SDK)-migrering for å dra nytte av «WinUI»-grensesnittet, nye APIer og andre nye funksjoner.

Grensesnittet vil dra nytte av en redesignet overskrift med en oppdatering av søkefeltet og overskriftsknapper, samtidig som det tilbyr en klarere og mer intuitiv tilnærming. Viktig informasjon er uthevet. Grensesnittet blir lettere. En spesiell Microsoft 365-integrasjon er planlagt angående anbefalte filer og fildetaljer. Den er også programmert til å endre navigasjonen på venstre side og informasjonspanelet for å berike opplevelsen og bruken. «Galleri»-området tilbyr på sin side en ny tilnærming til å vise media. Til slutt må applikasjonen være effektiv og beriket med større nettintegrering.

Det er ingen utgivelsesdato ennå, men det vil trolig skje høsten 2023. For noen vil dette være den største oppdateringen til File Explorer på ti år.

Windows 11 og den nye filutforskeren.

Flere skjermbilder nådde nettsidene.

«Hjem»-oppføringen integreres med Microsoft 365 og vil tilby informasjon i delen «Anbefalte filer». Disse anbefalingene vil ha store miniatyrbilder slik at du enkelt kan se filene.

Microsoft endret overskriften og flyttet noen alternativer som «Ny» eller «Kopier». Dette alternativet reduserer rot og gir plass til oppdatert søkeboksfunksjonalitet.

Det nye «detaljer»-panelet skal være enklere å bruke og optimalisert for Microsoft 365. Det er tydelig at det er mulig å se e-poster, tråder, kommentarer, tagger og flere detaljer om delte filer.

«Galleriet» viser på sin side bilder i et attraktivt format, som ligner på moderne Windows 11-apper. Holder du musepekeren over viser du større forhåndsvisninger.

Ved å klikke på Galleri-ikonet under «Hjem» vises automatisk en serie bilder fra Bilder-mappen. Innholdet er sortert etter dato. Valget av et bilde er ledsaget av displayet til høyre i informasjonspanelet.

Denne nye filutforskeren er imidlertid ikke 100 % operativ ennå. Testene tyder på at det fortsatt er arbeid å gjøre, spesielt rundt Gallery som lider av ustabilitet.