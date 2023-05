Windows 11, det er endelig mulig å vise Wi-Fi-passordet!

Windows 11-brukere vil snart kunne svare på det berømte spørsmålet «hva er Wi-Fi-koden?» Den siste OS-forhåndsvisningen utgitt av giganten har et nytt alternativ for å se lagrede Wi-Fi-koder.

I en artikkel Microsoft avslører at teamene deres har jobbet med denne filen. Tanken er å forbedre administrasjonen av Wi-Fi-passord lagret i Windows 11. Hvis multiplikasjon av Wi-Fi-nettverk er ganske sjelden på en stasjonær PC, er det ikke tilfelle på bærbare datamaskiner. Derfor blir det «produktivt» å forenkle administrasjonen deres, og starter med et alternativ for å se dem. Det er en del av Preview Build 23466 utgitt gjennom Windows Insider-programmet.

Windows 11, hvordan viser jeg de forskjellige Wi-Fi-kodene?

Alternativet gir rask tilgang til Wi-Fi-passord. Brukeren kan se sine SSID-nøkler i ren tekst ved å følge noen få enkle trinn. For å gjøre dette må du gå til denne adressen

Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Gérer les réseaux connus.

I listen over kjente nettverk velger du SSID (trådløst nettverksnavn) som du vil vise passordet for å velge » Se Wi-Fi sikkerhetsnøkkel Passordet vil da vises i ren tekstformat.

Dette er en betydelig endring fordi tilgang til Wi-Fi-passord til nå krevde å navigere gjennom ulike menyer og egenskaper. For eksempel er Wi-Fi-passordet til nettverket som brukes skjult i egenskapene til den trådløse enheten, kun synlig ved å merke av for «vis tegn» i sikkerhetsfanen. Enda verre, å prøve å gjenopprette andre lagrede Wi-Fi-passord krever at du går gjennom en ledetekst.

Dette nye alternativet er derfor velkomment. Det vil spare tid. Ikke mer å søke etter informasjon i boksen eller i papirene dine.

Merk at Microsoft parallelt introduserer også en «Avslutt oppgave»-knapp på oppgavelinjen og en ny backup-app.