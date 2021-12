Windows 11, en feil som reduserer ytelsen til HDD-er og SSD-er, er løsningen

I en tid nå har KB5007262 blitt tilbudt som et alternativ for Windows 11-PCer. Dette vedlikeholdet løser en rekke problemer, inkludert ytelsesproblemer på SSD-er og harddisker.

Microsoft har vært klar over denne Windows 11-feilen en stund. Operativsystemet ble påvirket av en feil rundt USN-posten om at den primære lagringsenheten, disk C, var aktivert som standard. Det forårsaker unødvendige handlinger under prosessen.

Situasjonen påvirker lagringsytelsen til operativsystemet. Det er klart at hastigheten til en flash-enhet som en harddisk eller en 2,5-tommers SSD eller M.2 NVMe er redusert. Det ryktes de siste dagene at denne feilen vil påvirke flere og flere brukere.

Windows 11 og KB5007262

Som vi nevnte, er dette problemet velkjent. Microsoft annonserte dette offisielt 22. november. Det ble først diagnostisert i august.

Få en løsning. Hun går gjennom oppdateringen KB5007262 Tilgjengelig med Windows Update. Nedlastingen og installasjonen er ikke automatisk. Det tilbys på valgfri basis. Dette er en “forhåndsvisning” av innholdet som er planlagt for neste oppdatering tirsdag.

Forsinkelser kan føre til lengre starttider. Dette gjelder spesielt når du arbeider med store filer og store dataoverføringer. I noen tilfeller foreslår tilbakemelding å åpne filer eller tregere programmer. De Problemet Veldokumentert Tilbakemeldingssenter Og Reddit Eller Forum Fra Microsoft.

En bruker skriver

“Jeg sammenlignet SST i Windows 10 og Windows 11. Windows 10 tilbyr 3500 MB/s for leseoperasjon og 3200 MB/s for skriving. Windows 11-skrivehastigheten er redusert til bare 900 MB/s.

En annen legger til

“Jeg har en 1TB 980 SSD installert og kan ikke skrive over 900MB/s. Lesing er rundt 1700-2300. Jeg får bedre hastighet på eldre SSD (Plextor) – den samsvarer med SSD-spesifikasjonene.”

Til slutt gjør Microsoft en rekke rettelser relatert til ytelsesproblemer i Windows 11. En av hovedproblemene som utforskes handler om filutforsker. Dette kan påvirke ytelsen.