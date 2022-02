Windows 11 forbedrer Microsofts spillytelse

Windows 11 er et allsidig operativsystem. Den oppfyller mange krav. Omgivelsene lar deg jobbe, skape og ha det gøy. Gaming er et av dens største argumenter. Dette forklarer populariteten i steam-samfunnet.

Så det er ikke overraskende at Microsoft gjør forbedringer på dette området. Den siste forhåndsvisningen, som leveres som en del av Windows Insider-prosjektet, tar et viktig skritt fremover.

Windows 11 bygget 22557 Introduserer en funksjon kalt “Optimaliseringer”. Som navnet tilsier, er formålet å forbedre spillytelsen. Dette er imidlertid for spill i vindusmodus.

Oppdateringer for Windows 11 og gaming

Ifølge Redmond skal brukeren merke en betydelig økning i ytelse, inkludert en forbedret forsinkelse.

Microsoft legger til

“Denne utgivelsen introduserer en funksjon kalt oppdateringer for vindusspill. Den er designet for å dramatisk forbedre forsinkelsen og låse opp andre fantastiske spillfunksjoner, inkludert Auto HDR og Variable Update Rate (VRR). Fra å forbedre input-forsinkelsen til å skape konkurransekraft i spillopplevelsen, vil forsinkelsesforbedringer være til nytte for alle spillere. For å aktivere funksjonen, endre System> Skjerm> Grafikk> Standard grafikkinnstillinger. Merk at denne funksjonen allerede kan være aktivert som standard og kan kreve bruk av andre grafikkfunksjoner som Auto HDR.

Foreløpig tilbys oppdateringer kun som en del av Windows Insiders-programmet, og spesielt for datamaskiner registrert på DEV-kanalen. Hvis alt går bra, bør dette året vise vei til allmennheten.

Microsoft forklarte nylig at oppgraderinger for Windows 11 vil bli utgitt i et raskere tempo. Du trenger ikke å vente på en funksjonsoppdatering som er planlagt å bli utgitt en gang i året. Som et resultat kan oppgraderinger her og der enkelt brukes gjennom Windows Update-tjenesten med standardoppdateringer kalt Classic.