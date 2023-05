Windows 11, Gadgets kommer tilbake

Ifølge indiskresjonene vil det snart være mulig å feste Widgets til skrivebordet i Windows 11. Microsoft har jobbet med denne filen en stund nå. Dette er den store avkastningen til Gadgets som de eldre kjente på Windows Vistas dager.

Noen widgets, inkludert tredjeparts, kan festes direkte til Windows 11-skrivebordet. Du trenger ikke lenger å åpne Widgets-modulen for å dra nytte av dem. Dette fremskrittet er egentlig ikke nytt. Det dukket opp i Windows Vistas dager. Vi snakket på den tiden om Gadgets.

Noen håper at Microsoft vil dra nytte av denne avkastningen for å forbedre funksjonalitet og muligheter. For øyeblikket har vi ikke en presis tidsplan for en storskala utplassering. Microsoft ønsker ikke å avslutte Widgets-modulen, men bare å forbedre driften for å berike operativsystemet med et nytt tilpasningsalternativ. Driften og implementeringen vil ligne på interaktive widgets på iPadOS og Android. Å koble fra en widget fra skrivebordet vil ikke ha noen innvirkning på dens eksistens i Widgets-modulen. Han ville alltid være der. «Unpin»-funksjonen vil være basert på et enkelt høyreklikk for å velge alternativet «pin to desktop».

Vi vet at Microsoft jobber aktivt med denne «widget»-funksjonen i Windows 11. Selv om giganten tier om det, tyder akselererende lekkasjer på at denne nyheten kan være en del av Windows 11 23H2-funksjonsoppdateringen. Den skal visstnok lande etter sommeren. Et annet alternativ ville være å implementere via en egen Moment-stil oppdatering. I et slikt scenario kan utplasseringen skje enda raskere.