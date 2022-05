Windows 11 innebygd 25126 tilgjengelig (23H2), hva er nytt?

De siste timene har en ny forhåndsvisning av Windows 11 vært tilgjengelig gjennom Windows Insider-programmet, build 25126. Den retter seg mot PC-er registrert på DEV-kanalen.

Dette er en viktig endring ettersom DEV- og BETA-kanalene separeres på nytt etter flere hosting av samme forhåndsvisning.

Kun tilgjengelig for nedlasting via Windows 11 Built 25126 DEV Channel. Dette er en ny utviklingsgren som til slutt vil gi ut den andre funksjonsoppdateringen for Windows 11. Den forventes å komme i 2023.

Windows 11 innebygd 15126, hva er nytt

Foreløpig er dette det første steget med litt innovasjon. Mesteparten av arbeidet handler om å fikse problemer. Vi finner imidlertid siden Nye kontoinnstillinger med informasjon om eksisterende Microsoft-tjenester.

Når det gjelder feilspørsmålet, har vi viktige rettelser, spesielt rundt feilene som oppstår når du installerer forhåndsvisningsversjoner av Windows 11. Microsoft forklarer

Rettet et problem som forårsaket en DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL-feil i pci.sys under feilverifisering. Situasjonen forårsaket et tilbakeslag i forsøket på å installere de siste byggene fra Dev-kanalen. Etter å ha oppgradert til den siste forhåndsvisningen av insider-bygget på Dev-kanalen, jobbet vi for å lindre problemet forårsaket av hjelpetjenesten for programkompatibilitet, som brukte en uventet mengde CPU-ressurser for noen innsidere.

Microsoft har også gitt ut endringer i Task Manager. Hvis en av dem slutter å svare på Explorer.exe, indikerer det et krasjproblem.

Utgivelsesnotatet sier videre